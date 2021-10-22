13歲女淪單親獸父洩慾工具　她淚求法官：希望爸爸可以關起來

▲年僅13歲女童由單親爸獨自扶養，沒想到卻遭父伸出狼爪性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名單親父親獨自照顧扶養心智缺陷女兒巧巧（化名），巧巧13歲時，他卻變身成獸父，伸出狼爪將女兒衣服、褲子脫下，不顧過程中巧巧不斷要求停止，仍以生殖器摩擦陰道、以手撫摸胸部，猥褻得逞，後來巧巧跑出家門，被路人察覺有異報警因此曝光。士林地院審結對未滿14歲心智缺陷的女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。

判決指出，年僅13歲巧巧由父親（50歲）扶養、監護，但父親卻利用女兒是中度智能障礙在去年2月28日上午，在住家房間內，對女兒伸出狼爪，強行將巧巧衣服、褲子脫去並將她壓倒，以陰莖摩擦陰道用手撫摩胸部，以此強暴方式強制猥褻得逞。

同日下午滿懷恐懼的巧巧跑出家門，在住家附近公園失魂落魄遊蕩，林姓女路人上前查看，覺得她有異狀，便報警處理，巧巧才緩緩將被父親侵犯過程講出來。

審理時，巧巧難過向法官表示「希望爸爸可以關起來」而代理人陳稱這件事造成巧巧身心極大創傷，加上被告身為人父卻不思考好好教養、保護女兒，反將當成洩慾工具，惡性重大應從重量刑。

合議庭認，狼父偵查、審理否認犯行，1993年更因強制性交案被判有期徒刑5年，又犯竊盜案素行非佳，他身為成年人，竟為逞一己性欲，未慮及女兒身心健康、對年幼女兒強制猥褻，惡性非輕，依未滿14歲心智缺陷的女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。