分手9天見前女友裸睡　衝動哥硬上「給1理由」結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿強（化名）去年1月間與女友美美（化名）分手，沒想到9天後卻私自用備份鑰匙闖入對方住處，質問分手理由並性侵得逞，一審被高雄地院判處3年8個月有期徒刑。但他認為量刑過重，以自己當時被感情狀況刺激到精神不受控制為由，提出上訴，結果被二審法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲阿強擅自闖入美美住處，還強逼發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿強與美美在2020年1月某日因故分手，9天後他在未經同意之下，持備份鑰匙在凌晨3點多闖入女方住處，想要取回私人物品，結果把裸睡的美美驚醒，並在對方因驚嚇服用鎮定之後接著質問分手原因，還要求發生性行為。

美美雖然立即以口頭和用手推的方式表達拒絕，但因為服藥的關係身體無力，加上體型、力氣懸殊，遭強逼口交、性侵得逞。由於美美長期飽受身心健康狀況不佳的問題困擾，不宜遭受過度驚嚇，事發之後身心嚴重受創，一審出庭時一度激動落淚，目前則已經搬離原住處。

高雄地院法官認為，阿強明知美美的健康狀況不佳，仍執意洩憤並滿足自己的一時性慾，一審依強制性交罪判處3年8個月有期徒刑。

▲美美身心狀況不佳，不宜受到過度驚嚇。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

但阿強認為量刑過重，提出上訴並強調，當時受到分手刺激，精神處於不受控制的狀態，才會做出如此偏激的行為，他家中還有年近60歲、患有氣喘症的母親需要照顧，加上出車禍手腳骨折，還要扛房貸，希望法官能酌量減輕刑期，並給予緩刑的機會。

對此，高雄高分院合議庭認為，阿強僅僅因為分手後心有不甘，不顧美美意願性侵得逞，導致女方留下難以磨滅的創傷，雖然他犯後始終坦承犯行，態度尚佳，也願意和解賠償並當庭道歉，但女方不接受，最終還是維持一審判決，裁定駁回他的上訴，不過，全案仍可上訴。