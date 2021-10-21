女兒床邊突現「一雙腿」！陌生人影閃過畫面　媽看監視器嚇爆

▲1名媽媽透過監視器畫面發現有家中閣樓竟有陌生人，當場嚇壞。（圖／翻攝自太陽報）

圖文／CTWANT

家可說是所有人最安全的避風港，但須小心是否有陌生人在自己不知情的狀況下已悄悄入侵家中。國外1名媽媽艾莎（化名）近日在網路分享了一段女兒的影片，她驚恐表示，自己透過監視器畫面查看女兒房內的狀況時，發現竟有一道人影閃過，這才驚覺家裡可能住著1名陌生人，目前自己與未婚夫已在尋覓新的住處，希望能遠離未知的威脅。

根據《太陽報》報導，艾莎在網路上PO出自己住家內嬰兒房9日晚間9時54分左右的畫面；她解釋道，自己把女兒放在房內後便先行下樓，與未婚夫和家中的寵物狗狗待在1樓，並透過連接著監視器的iPad觀看女兒房內的狀況。

不料，此時艾莎竟從畫面的左上方看到，在女兒的小床旁邊突然有1道白色人影經過，讓她當場嚇壞，趕忙上樓將女兒抱到1樓，「之前我從來沒發現任何奇怪的事情，但看到剛剛的畫面後，我卻有一種不好的感覺，（所以）決定直接跑上樓去抱她下來。」

當未婚夫看到艾莎抱著女兒時，還好奇詢問原因，在得知家中可能有陌生人後，兩人一起查看了監視器畫面，卻並未發現任何蛛絲馬跡，「她（女兒）的窗戶是鎖著的，那個房間沒有其他入口。你看不到有任何人事物進去，但卻莫名出現了一雙腿在監視器畫面中。」

目前這段影片已有870萬的瀏覽人次，許多網友也紛紛驚嚇留言，「這真的讓我感到毛骨悚然」、「那不是鬼，那是一個真實存在的人。快打電話給警察」、「我不想嚇妳，但我們小時候真的發現有一個跟踪者住在我家的閣樓裡，所以我建議妳最好快點去檢查一下。」

事後，艾莎也回應網友留言表示，自己已經請了在執法部門工作的親戚前來家中檢查，並未發現有陌生人居住的傾向，但確實找到了一罐未開封的食物，種種現象讓夫妻倆十分擔心，為了自保兩人已經購入了一把槍枝，並開始尋找新居，打算盡快搬離該棟房子。

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