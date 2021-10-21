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餵大麻巧克力再無套性侵！惡男揪看動漫下手　正妹慘遭染性病

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲北市蔡男讓女同事吃下摻有大麻巧克力，導致女生斷片遭性侵甚至染上性病。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市患有性病蔡男在酒吧工作認識婀娜多姿女同事薔薔（化名），竟利用獨處時，讓薔薔吃下摻有大麻巧克力，薔薔斷片後被帶到摩鐵甚至在無任何安全措施下遭性侵，惡劣的蔡男更將過程以手機偷拍下來。事後，薔薔驗出性病，憤而提告，士林地院今（21日）宣判，依以欺瞞使人施以第二級毒品、妨害性自主罪，判處9年6月。可上訴。

蔡男今年2月7日上午許，看見小葳IG限時動態發文想找人一起看動漫展，竟心懷不軌，留言回覆表示有意想和她一起去看展，薔薔便答應，同日下午2時許由蔡男開車接她前往信義區動漫展。開車過程中，蔡男假好心問薔薔「會不會餓？要不要吃巧克力」並將摻有第二級毒品四氫大麻酚成分巧克力拿給薔薔，薔薔誤信是一般巧克力，按照蔡男指示先吃半顆，另外半顆則交給蔡男吃。

由於薔薔從未施用過毒品，吃下摻有大麻巧克力後，感受到巧克力含有很重的菸草味，進一步詢問蔡男，但蔡男竟回她「這是大麻口味的一般巧克力」薔薔因此未起疑。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲蔡男以大麻巧克力餵食女同事，導致女同事斷片性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

同日下午3時許到了動漫會場，薔薔逛了約10到20分鐘後，突然感到身體不適，甚至有一瞬間失去意識、斷片、四肢無力等症狀，便向蔡男表示身體不適需要休息，沒想到蔡男直接將癱軟在副駕駛座的薔薔直接載到南港區汽車旅館。

蔡男見大麻藥效發作後，薔薔呈現無力抵抗狀態，此時小葳以微弱氣力趁隙以手機傳送「老公」、「救我」、「探索」等求救訊息給男友，但因男友在工作未看到薔薔傳送求救簡訊。

薔薔叫天不應叫地不靈，此時蔡男明知患有「肛門生殖器疣及尿道炎」的性病，竟基於加重強制性侵性交犯意，不顧薔薔出聲拒絕，未戴保險套將生殖器插入薔薔陰道性侵得逞，整個過程甚至被蔡男以手機偷錄下來。

同日晚間，性侵得逞後的蔡男，若無其事將薔薔載到男友工作地點便離去。薔薔與男友返家後，8日凌晨由男友陪同下報警處理。

報警後當天，薔薔因骨盆腔炎就醫，在同年月18日因外陰部單純性泡疹就診，在3月4日遭驗出「高危險性人類乳突病毒」，她才驚覺自己遭蔡男傳染性病。

審理時蔡男辯稱薔薔在食用毒品巧克力半顆前已知巧克力內成分，且是在薔薔清醒並同意的情況下與她發生性行為，他稱自己所患有之肛門生殖器疣、皰疹等疾病也都已經痊癒，並不知道這些疾病即使痊癒也會傳染給其他人。

合議庭認2人為朋友關係，蔡男竟因一時淫慾，對薔薔侵犯，甚至以欺瞞方式讓薔薔吃下含毒巧克力，更不管薔薔當下已表示疼痛、不願意、哭泣情況，未採取任何安全措施性交，將性病傳染給薔薔，而薔薔被傳染無法根治的高危險性人類乳突病毒等，對她身體、健康、精神產生重大侵害，考量雙方未達成和解，加上薔薔代理人表示希望從重量刑，故判處蔡男9年6月。

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