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小三當面挑釁「交往6年」逼離婚　人妻驚覺暖男夫外遇還偷生崩潰

▲▼小三憂鬱吞藥自殺未遂。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲人妻被小三當面挑釁要她離婚，讓她震驚不已。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者林郁婷／綜合報導

在感情世界裡，最怕有第三者介入！一名日本人妻即面臨老公出軌年輕美女，不僅被告知已經生下一個孩子，還遭小三出面挑釁要她離婚，一氣之下和丈夫攤牌，但她不願意離婚，這段微妙關係就這樣持續了3年，仍無法圓滿解決。

根據《マネー現代》報導，一位化名莉莎的44歲太太，在29歲和她的丈夫拓人結婚，因為自己是研究所畢業，丈夫只是一個工匠，父母一度反對這場婚姻，所以兩人只辦了登記沒有舉行婚禮，但因丈夫人長得帥，個性又好，因此夫妻2人的感情並沒有受到影響，初期的婚姻生活非常甜蜜，生下一男一女後，父母也逐漸接受丈夫。

但是三年前一通電話，讓幸福的生活變調，莉莎突然收到一位名為「麻里子」女子的電話，方直接表明，「你要和拓人離婚嗎？」莉莎表示，以前也會擔心丈夫外遇，因為丈夫長相帥氣又很善良，的確在外面很受歡迎，但是他經常說只會愛她一個人，因此才讓麗莎完全放下戒心。

莉莎和麻里子約在咖啡廳見面，麻里子當場表示，她已經和丈夫交往6年，還有了孩子，這次的見面就是希望莉莎能主動離婚，這讓莉莎非常不能接受。她看著眼前年輕漂亮的麻里子，回想丈夫過去的甜言蜜語，背叛的感覺更加強烈。

這件事讓莉莎相當震驚，她打電話給丈夫求證，但是沒有接通，只好暫時放棄，走之前還打了麻里子一個耳光。回到家後丈夫就和往常一樣，莉莎等到他睡著後偷看手機，但是沒什麼特別的，於是她找了偵信社調查麻里子，得知是一家小公司老闆。

最後三人當面對質，麻里子問拓人，「你要選我還是她？」拓人沒有回答，只小聲的說了一句對不起。莉莎明白，麻里子似乎比她更了解丈夫，但是又不想認輸，因此拒絕離婚。從此之後丈夫幾乎不回家，只偶爾看看孩子，這段微妙的三角關係就這持續了3年，莉莎至今仍想不到圓滿解決的方法，只好繼續這樣膠著下去。

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