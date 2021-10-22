1億年琥珀發現完整螃蟹！清晰細節照曝光　哈佛專家超驚喜

▲1億年前的琥珀裡發現完整螃蟹。（圖／翻攝自Science）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸北部發現的一塊約有1億年歷史的琥珀，裡面竟封印了一隻大小約5毫米的螃蟹，牠的腳、大螯、眼睛、蟹鰓都非常清楚。哈佛大學就指出，這應該是有史以來保存最完整的螃蟹化石，研究人員還透過3D模擬技術，還原螃蟹生前的模樣。

哈佛大學的研究團隊在緬甸北部的叢林裡，發現了一塊約有1億年歷史的琥珀，而琥珀裡面有一隻保存得非常完整的螃蟹。哈佛大學有機與進化生物博士後研究員盧克（Javier Luque）說，「這化石非常地驚人，是獨一無二的，它非常完整，一點細節都沒有少。」

▲螃蟹的所有細節都保存得非常完整。（圖／翻攝自Science）



雖然現今發現最古老的螃蟹化石約在2億年前，但大多不太完整，加上琥珀是叢林裡的樹脂形成，所以非海洋蟹類的化石非常稀少。盧克指出，這隻螃蟹化石證明了，螃蟹是在恐龍時代從海洋到陸地，推翻之前認為是在哺乳動物時代才上岸的假設，「在現存的化石紀錄中，非海洋螃蟹是在5000萬年前進化的，而這個化石的歷史是它的兩倍。」

This tiny crab trapped in 100-million-year-old amber is the most complete fossil crab ever discovered! But how did a crab get trapped in amber in the first place? Here we tell you the storyhttps://t.co/BXI2rWuxiE #Science #Evolution #SciComm 1/n pic.twitter.com/UGm1hhGGrB — Javier Luque (@JaviPaleobio) October 20, 2021

研究人員將這隻螃蟹化石命名為「Cretapsara athanata」，意思是「白堊紀不朽的雲水之神」。這項研究也發表在最新的《科學》期刊（Science）期刊中。

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