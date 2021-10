1億年琥珀發現完整螃蟹！清晰細節照曝光　哈佛專家超驚喜

▲1億年前的琥珀裡發現完整螃蟹。(圖/翻攝自Science)



記者張方瑀/綜合報導

緬甸北部發現的一塊約有1億年歷史的琥珀,裡面竟封印了一隻大小約5毫米的螃蟹,牠的腳、大螯、眼睛、蟹鰓都非常清楚。哈佛大學就指出,這應該是有史以來保存最完整的螃蟹化石,研究人員還透過3D模擬技術,還原螃蟹生前的模樣。

哈佛大學的研究團隊在緬甸北部的叢林裡,發現了一塊約有1億年歷史的琥珀,而琥珀裡面有一隻保存得非常完整的螃蟹。哈佛大學有機與進化生物博士後研究員盧克(Javier Luque)說,「這化石非常地驚人,是獨一無二的,它非常完整,一點細節都沒有少。」

▲螃蟹的所有細節都保存得非常完整。(圖/翻攝自Science)



雖然現今發現最古老的螃蟹化石約在2億年前,但大多不太完整,加上琥珀是叢林裡的樹脂形成,所以非海洋蟹類的化石非常稀少。盧克指出,這隻螃蟹化石證明了,螃蟹是在恐龍時代從海洋到陸地,推翻之前認為是在哺乳動物時代才上岸的假設,「在現存的化石紀錄中,非海洋螃蟹是在5000萬年前進化的,而這個化石的歷史是它的兩倍。」

This tiny crab trapped in 100-million-year-old amber is the most complete fossil crab ever discovered! But how did a crab get trapped in amber in the first place? Here we tell you the storyhttps://t.co/BXI2rWuxiE #Science #Evolution #SciComm 1/n pic.twitter.com/UGm1hhGGrB