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好吃肥滿蟹用手機就能挑選！　專家公開「2精準」秘訣

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲林峰右說，用燈光照只要不透光代表肥滿度很好。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

不少老饕一到秋天肯定要吃上螃蟹，但到底要怎麼挑？對很多人來說還是一大疑惑，專家特別傳授超不一樣的2大秘訣，只要靠身上的「手機」和「手指」，人人都能成為挑蟹達人。

螃蟹受歡迎的程度，根據農委會水試所海水繁養殖研究中心數據就知道，台灣每年蟳蟹產品進口量約2200公噸，金額約4億，隨全球需求量增加，進口價格近10年間上漲超過50%，年節前夕市場進口紅蟳零售價每台斤叫價上千元，仍供不應求。

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▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲▼水試所表示，螃蟹若新鮮，清蒸是最好的料理方式，可以感受到最佳原味。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

通常買到的螃蟹業者會事先挑選，水試所海水繁養殖研究中心助理研究員林峰右說，基本上不會有太大問題，但真的要自己挑，有兩大超簡單又精準的方法，只要拿出手機按下手電筒，藉由燈光，從螃蟹下面反方向照，蟹蓋邊緣若不會透光，代表肥滿度非常好，而看到的陰影則都是裡面的肉。另一方式更簡單，用手指「按壓身體」，也就是腹甲的側邊，肥滿度若不夠，適當的力道就會壓的下去。

水試所所長陳君如說，紅蟳一年四季都有，但主要出產季節是國曆9月到12月，處女蟳、沙母、沙公等都有不同風味，一般處女蟳、大沙公吃蟹膏、蟹肉，沙母則品嚐蟹膏、蟹黃，而螃蟹新鮮，清蒸是最好的料理方式，可以感受到最佳原味。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲▼水試所指出，沙公吃蟹膏、蟹肉，沙母品嚐蟹膏、蟹黃。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

另外，俗稱紅蟳的「鋸緣青蟹」是世界各國餐桌的美味首選，水試所海水繁養殖研究中心主任葉信利提到，台灣目前每年產量從約4000噸降到2000公噸，台灣自己生產的不到200噸，以1公斤3隻，台灣一年4000噸吃掉600萬隻，養成率卻不到 1%，因此盼未來想辦突破菲律賓的2%，由產業生產足夠蟹苗，供應這些數量。

水試所進一步說明，海水繁養殖研究中心104年起著手進行鋸緣青蟹創新分階段養殖技術開發，包含「種蟹培育」、「孵化育苗」、「中間育成」、「成蟹養成」及「上市前育肥」等五階段。為穩定生產養殖蟹苗，讓蟹苗不再依賴野生捕撈，自種蟹著手，開發「鋸緣青蟹健康抱卵種蟹育成技術」，計畫性培育抱卵種蟹，穩定生產浮游期蟹苗。108年完成鋸緣青蟹人工繁殖培育技術開發，109至110年逐步提升育成率，朝向量化生產蟹苗。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

▲▼海水繁養殖研究中心強調，鋸緣青蟹為具高經濟價值物種。

▲▼紅蟳,鋸緣青蟹,螃蟹,沙公,沙母,處女蟳。（圖／記者許展溢攝）

海水繁養殖研究中心強調，鋸緣青蟹為具高經濟價值物種，嘉義以南為適合鋸緣青蟹生長環境，目前已完成廠商7件技轉。

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