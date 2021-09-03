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日本上班族發現一億年前翼龍化石　取名薩摩翼龍

▲蛇頸龍類的骨骼，位於斯圖加特。（圖／翻攝自維基百科）

▲蛇頸龍類的骨骼，位於斯圖加特。（示意圖／翻攝自維基百科）

文／中央社東京2日綜合外電報導

日本上班族宇都宮聰去年11月在鹿兒島縣長島町獅子島發現約1億年前白堊紀的翼龍化石，由於這是鹿兒島縣首度發現翼龍化石，研究團隊以當地舊名命名為「薩摩翼龍」。

日本放送協會（NHK）報導，宇都宮聰隸屬東京都市大學副教授中島保壽的研究團隊，他發現的翼龍化石長約7公分、寬約2公分，類似橢圓形；由過去研究的例子判斷，應是屬於翼龍的翅膀或後腳骨的一部分。

由於這是鹿兒島縣內首度發現翼龍化石，研究團隊將它命名為「薩摩翼龍」（名稱來自日本古代「薩摩國」，範圍約在鹿兒島縣西部）。

宇都宮聰家住大阪，是Panasonic公司員工，曾發現過多個化石，被稱為「上班族化石獵人」。

他17年前在獅子島發現蛇頸龍（Plesiosauria）化石，命名為「薩摩宇都宮龍」；去年11月與團隊前往獅子島再次調查蛇頸龍時，偶然發現翼龍化石。

研究團隊表示，薩摩翼龍展開翅膀的長度，應可與生活在相同時代、展翅長達約5公尺的古魔翼龍（Anhanguera）相匹敵；今後將繼續發掘其他部位的化石，進行更詳細的分類。

因發現薩摩翼龍與蛇頸龍化石的地層很近，研究團隊期待可藉此探索當時的生態系。

薩摩翼龍化石預定將捐贈給長島町，並在鹿兒島市的縣立博物館展示。

▼影片來源：鹿児島県立博物館（取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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