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螃蟹長一片「白色瘤狀物」逼出密集恐懼！內行人讚賺到：人間美味

▲▼螃蟹長一片「白色瘤狀物」逼出密集恐懼！內行人讚賺到：人間美味。（圖／爆系知識家）

▲螃蟹殼上有一顆顆白色「瘤狀物」，卻有不少老饕直呼美味。（圖／爆系知識家）

網搜小組／柯沛辰報導

密集恐懼症發作！有網友日前買螃蟹回家烹飪，但開箱才發現3隻螃蟹的殼上有10幾顆白色「不明瘤狀物」，畫面相當驚悚。照片PO到臉書，讓不少網友看完直呼「好噁心」，但也有專業的內行人大讚「就是要選這種」，代表螃蟹特別美味，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆系知識家」PO出一張照片，內容可見數隻螃蟹被紅色尼龍繩綑綁，但其中3隻身上竟有許多不明白色顆粒，而且分布呈不規則狀，時而密集，狀似一顆顆金針菇的菇傘，讓他不禁好奇問道「請問螃蟹殼上一坨一坨白白的東西是什麼？」

許多網友紛紛留言，「一直頭皮發麻」、「密集恐懼」、「這個很好吃」，也有人解答「藤壺，附著在身上吃浮游生物為生」、「海龜、鯨魚、船底也會有」、「藤壺，聽說大了的很好吃」、「就藤壺呀，游速較慢的都容易被寄生」。

不過，有專業網友指出，「買螃蟹選有藤壺的好」、「代表殼硬肉多多」、「對吃貨來說是人間美味」、「這螃蟹很懶惰都沒四處跑，殼上才會被寄生」、「螃蟹換殼之後會把營養用在長殼，相對肉會比較少」、「長藤壺的螃蟹一定硬殼，因為沒換殼」。

▼放大檢視，清楚可見一顆顆白色藤壺依附在殼上。（圖／爆系知識家）

▲▼螃蟹長一片「白色瘤狀物」逼出密集恐懼！內行人讚賺到：人間美味。（圖／爆系知識家）

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