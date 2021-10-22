應徵剪輯師竟是「替A片打碼」　他嗨：全是付費片！笑認有職業傷害

▲原PO在人力銀行找到這份工作。（圖／取自Pixabay ）

記者施怡妏／綜合報導

不少人在課業閒暇之餘，會選擇打工賺取零用錢和學經驗，一名男網友分享「替情色片打碼」的工作經驗，公司內的女生都直接穿著比基尼走來走去，他也透露，公司的A片都是屬於付費觀看的，後製一部片150元，也不禁讚嘆「付費的A片畫質真好」，但唯一的缺點就是，每部片片長2.5小時，看的眼睛很酸。

原PO在Dcard上發文，那時候的他才大一，透過人力銀行找到這份工作，簡單來說就是幫A片打馬賽克，但公司的人都會糾正「要說遮罩」，那天他穿著著整齊去面試，一到公司門口，就看到門上貼滿各種煽情的照片，讓他感到很驚訝。

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接著，進到公司裡，眼前的女生各個穿著火辣，直接在公司內走來走去，「還以為是在片場」，之後他被帶進一間辦公室，學習如何替A片上遮罩。他表示，新人一個月只會負責一部片，弄好之後再用公司指定的軟體回傳，一部片大概花費3小時，完成一部片可拿到150元。

▲原PO坦言，做了這份工作之後，看到女人會有點麻痺 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

他也透露，「這些色情影片都是屬於付費觀看的，不得不說，付費的A片畫質真好，裡面的動作堪稱人體極限」，不過卻有一個職業傷害，「就是片子要兩小時半，看得眼睛好累阿」，不過這份工作讓他感到很新奇，「蠻奇妙的經驗」，他也坦言，做了這份工作之後，「看到女人會有點麻痺」。

貼文曝光後，引起網友們討論，「看到麻痺，然後就...只對G片有反應了」、「每天硬硬上班」。也有網友認為工資太少了，「一片2小時半，然後150 時薪有夠低，你要不要乾脆去麥當勞還是便利商店」、「三小時弄一部賺150台幣？」「你被坑了啦，去做超商領時薪比你高多了」、「一部2.5小時150，完全低於最低工資，你乾脆把片子備份一部拿去賣，賺點外快好了」。