嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

▲女網友婚前鬼遮眼，嫁給媽寶男後想離婚還被要求賠償。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

結婚前一定要好好思考再做決定！一名女網友即表示，自己婚前鬼遮眼嫁給了一位媽寶，想離婚又被夫家刁難，近日她離婚了，表示「實在值得紀念，跟大家分享我的故事！」文章一出引起熱議，多數網友紛紛給予祝福。

一名女網友在Dcard以「終於跟媽寶離婚」為題發文，表示「實在值得紀念，跟大家分享我的故事」。她寫道，從有記憶起就沒有見過父母，小時候是奶奶帶大的，上學後就開始住到叔叔家裡，由叔叔一家養育長大，但畢竟是寄人籬下，還是會很想要自己的家，因此從高中就設立目標要結婚、建立家庭。

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原PO在大學畢業後工作兩年就遇到前夫，一開始對方對她很好，知道她背負著學貸壓力還在外租屋，經濟狀況不好，便主動贊助她每個月六千元讓她可以買衣服跟好吃的東西。她提到，「（前夫）怕我一個人孤單幾乎下班天天來找我，陪我吃完飯才回家，交往快兩年前夫跟我求婚，對於從小就想要家庭的我來說，超級開心，巴不得趕快嫁給這個人。」

不過在提親完後，原PO才發現婆婆講話非常酸，連對她的奶奶說話也很不客氣，奶奶和叔叔也都提醒，結婚後日子會很難過，但當時一心想結婚、組織家庭的原PO很堅持，和家人表示，「前夫對我好就夠了，而且他答應我先存錢兩年後搬出來」。看到她如此堅持，嬸嬸也只能提醒，一定要做好防護措施不要懷孕。

沒想到結婚後才發現，前夫原來是個媽寶，原PO列舉「公婆規定房間門不能鎖，三不五時會闖進來，因為他在我們房間的陽台養植物」、「我上班不在家的期間，婆婆會進來巡房，然後把掉在地上的頭髮掃成一坨留在原地，等我下班叫我進來看，說我很髒房間很亂」、「下班回到家桌上只剩菜渣，沒我的菜卻要我洗碗收拾」。種種行徑讓她很失望，跟前夫表明說要搬出去，但卻得到「要出去你自己出去」的回應，而婚前每月的「贊助」當然也消失了。

▲原PO分享終於跟媽寶離婚的喜事。（圖／翻攝自Dcard）



原PO受不了這種生活，搬了出去且決心要離婚，但前夫一家人卻刁難說婚宴已經花錢，要她賠償一半才可離婚，分居生活拖了一年，就在她決定要打官司之際，叔叔和她說會把前夫一家要的錢賠給他們，要她不要再花時間在那家人身上，最後賠了20萬才順利離婚。

原PO最後也表示，「很感謝叔叔一家，儘管我不是他們生的，每次在有困難時還是跳出來為我處理，現在的日子就是努力工作趕快還叔叔錢，我還是相信自己未來一定會遇到給我幸福家庭的另一半。」

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「長輩看人真的比較有經驗，慶幸妳有聽嬸嬸的話，也有一個疼愛妳的叔叔，才能輕易脫身」、「這個比結婚更值得被說聲『恭喜』」、「叔叔一家真的很好」、「還好有一個疼愛你的叔叔，也恭喜你跟媽寶離婚，迎向美好的人生」、「斷捨離！你真的是版上的模範，一堆女生一直抱怨東抱怨西的，也不力求改變生活，這樣屁用都沒，恭喜你！新生活充滿希望」。