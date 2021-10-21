　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

▲▼網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）非法經營Telegram群組，涉嫌透過變臉軟體製作色情片，將許多藝人、網紅、政治人物的臉套入A片並販賣牟利，引發社會公憤。有網友在Dcard提問，如果透過群組購買換臉片，「會不會也會出事？」並強調自己沒有購買，只是問問而已，貼文曝光引起討論。

不少網友看完後，笑喊「會怕了齁！」開玩笑留言，「就是你下訂館長的吧」、「那你覺得誰的比較好看」、「大家都說好奇問問而已，我懂我懂」、「說出你的故事」、「所以館長的片好看嗎」、「所以你有買嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，網友們認為「不要外流就沒事」，「購買、持有猥褻物哪來的罪，除非你到處轉傳」、「感覺應該不太可能抓吧，我記得沒有入群，短片一片好像才100元，應該挺多人抱著試試的心態吧，這樣真要抓不知道要抓多少人」、「只要不外流影片，自己買來看不會有罪」、「對買受人可道德非議，但無法以刑法論處，不然全天下的男人都會被關了」。

據《鏡週刊》報導，該群組早期開放聊天，會員多以暱稱示人，有人直接換上網紅大頭貼，表明是色情小帳號。有人無辜地說：「說真的，我們這群都還算是紳士，頂多自己發洩。」也有人說，「我們是學術交流。」有時他們也討論倫理問題，群組裡不乏有人自承「我們有些人真沒法控制自己想看啥，壓制不住自己的欲望」，但隨即又給自己找台階下，「但我們絕對沒有想過要去『故意』傷害（被挖面的）本人。」

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款。（圖／記者張君豪攝）

貼文也釣出一名政大法律系的網友回應，「著作權法第八十七條第六款規定，處罰販賣者，不罰購買者（盜版片源獲利）；至於盜用他人臉部圖片合成，則是侵犯肖像權，而肖像權是屬於民法184條第一項中的「他人權益」，故能請求精神賠償。以上都是針對小玉的行為，至於購買者的部分，是無法則可歸咎，但若你散佈其影片，則有可能觸犯以上的法律」。

另外，根據台中市政府警察局太平分局的官網寫道，「利用網路散布或販賣猥褻圖片、影片是否犯罪？」利用網際網路成立「成人網站」，傳送猥褻圖文，或利用電子郵件信箱販售色情光碟等行為，違反社會善良風俗，故就現行司法實務而言，係觸犯刑法第235條第1項。

至於買受者因僅是供自己或極少數特定人觀賞，未達危害社會秩序之程度，應屬個人自由權限範疇，不構成犯罪，若行為人於網路上所散布、販賣之猥褻圖畫、影片、光碟，其係以未滿18歲之人為內容者，則觸犯兒童及少年性交易防制條例第28條散布或販賣猥褻物品罪，及第33條以電腦網路散布或刊登足以使他人為性交易之訊息罪。

▼購買人若是自己買來看，沒有散播出去，則無犯法。（圖／翻攝自台警察局-太平分局官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自台警察局-太平分局）

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
維冠大樓重建「超美新大樓曝光」！　每坪16-18萬
快訊／弒母剁頭12樓丟下一度無罪！　桃園男逃死定讞
快訊／終於找到了！　8歲劉小妹尋獲
快訊／客庄券第2週抽籤　「12組末碼」中獎了
暖暖包全賣光！好市多「這週沒有貨了」　下一批祭限購令
AV女優上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張
快訊／「松山之亂」砸爆警局電腦　黑衣人判決出爐
3寶爸攝影師改當外送員　慘遭公車輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

爸帶女兒布偶「重返虎豹潭」：妹妹快回來！5hrs後尋獲劉小妹遺體

「我希望下輩子早點遇見你」《比悲傷》影集開播！回顧超虐心催淚金句

動滋券看PLG限官辦賽　國王、鋼鐵人主場熱身賽無法用

哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

陳柏惟罷免投票倒數！投票率將破5成　空戰VS.陸戰五五波狂轟廝殺

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議成功免服勞務

快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

被賈永婕爆料：目前沒收入了　小S進帳「直線下降」整年酬勞曝光！

開車9hrs約會！她見1物秒抓包男友出軌　崩潰：和小三啪到懷孕

笑死！老公趴牆邊指揮「鵝唱團」　幫數節拍還點評：你聲音怎啞掉

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

AZ+BNT混打最快時間點曝光！陳時中：全年齡開放

「客庄券」第2週中籤號碼出爐！

更多熱門

相關新聞

烏克蘭女生很Easy？他以親身經驗破解8大流言

烏克蘭女生很Easy？他以親身經驗破解8大流言

日前一名曾在烏克蘭就讀研究所的台灣留生表示，要在當地娶到老婆不容易，還分享與烏克蘭女生交往的經驗，說「沒有告白這件事」，且追求女生的方式「跟約台灣女生剛好相反」。不過，另外一名娶回烏克蘭美女的8年級生，則發文分享與老婆相識的經過，一一將流言破解。

以為這輩子無望　「天選之人00」竟抽中藝Fun券！

以為這輩子無望　「天選之人00」竟抽中藝Fun券！

黃捷為「換臉謎片」受害者發聲　粉專曝驚人聲量

黃捷為「換臉謎片」受害者發聲　粉專曝驚人聲量

小玉賣片還盜圖！米砂怒控：少說賠我500萬

小玉賣片還盜圖！米砂怒控：少說賠我500萬

Deepfake缺管制　小玉罪責輕微？

Deepfake缺管制　小玉罪責輕微？

關鍵字：

朱玉宸小玉換臉A片Dcard

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面