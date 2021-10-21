加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）非法經營Telegram群組，涉嫌透過變臉軟體製作色情片，將許多藝人、網紅、政治人物的臉套入A片並販賣牟利，引發社會公憤。有網友在Dcard提問，如果透過群組購買換臉片，「會不會也會出事？」並強調自己沒有購買，只是問問而已，貼文曝光引起討論。

不少網友看完後，笑喊「會怕了齁！」開玩笑留言，「就是你下訂館長的吧」、「那你覺得誰的比較好看」、「大家都說好奇問問而已，我懂我懂」、「說出你的故事」、「所以館長的片好看嗎」、「所以你有買嗎？」

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不過，網友們認為「不要外流就沒事」，「購買、持有猥褻物哪來的罪，除非你到處轉傳」、「感覺應該不太可能抓吧，我記得沒有入群，短片一片好像才100元，應該挺多人抱著試試的心態吧，這樣真要抓不知道要抓多少人」、「只要不外流影片，自己買來看不會有罪」、「對買受人可道德非議，但無法以刑法論處，不然全天下的男人都會被關了」。

據《鏡週刊》報導，該群組早期開放聊天，會員多以暱稱示人，有人直接換上網紅大頭貼，表明是色情小帳號。有人無辜地說：「說真的，我們這群都還算是紳士，頂多自己發洩。」也有人說，「我們是學術交流。」有時他們也討論倫理問題，群組裡不乏有人自承「我們有些人真沒法控制自己想看啥，壓制不住自己的欲望」，但隨即又給自己找台階下，「但我們絕對沒有想過要去『故意』傷害（被挖面的）本人。」

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款。（圖／記者張君豪攝）

貼文也釣出一名政大法律系的網友回應，「著作權法第八十七條第六款規定，處罰販賣者，不罰購買者（盜版片源獲利）；至於盜用他人臉部圖片合成，則是侵犯肖像權，而肖像權是屬於民法184條第一項中的「他人權益」，故能請求精神賠償。以上都是針對小玉的行為，至於購買者的部分，是無法則可歸咎，但若你散佈其影片，則有可能觸犯以上的法律」。

另外，根據台中市政府警察局太平分局的官網寫道，「利用網路散布或販賣猥褻圖片、影片是否犯罪？」利用網際網路成立「成人網站」，傳送猥褻圖文，或利用電子郵件信箱販售色情光碟等行為，違反社會善良風俗，故就現行司法實務而言，係觸犯刑法第235條第1項。

至於買受者因僅是供自己或極少數特定人觀賞，未達危害社會秩序之程度，應屬個人自由權限範疇，不構成犯罪，若行為人於網路上所散布、販賣之猥褻圖畫、影片、光碟，其係以未滿18歲之人為內容者，則觸犯兒童及少年性交易防制條例第28條散布或販賣猥褻物品罪，及第33條以電腦網路散布或刊登足以使他人為性交易之訊息罪。

▼購買人若是自己買來看，沒有散播出去，則無犯法。（圖／翻攝自台警察局-太平分局官網）