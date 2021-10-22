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蘋果包裝花360元！她收到「體驗了寒酸」傻爆眼　網驚：超不值

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲蘋果的禮品包裝服務讓原PO跟男友都很傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人會送親友蘋果（Apple）系列產品，蘋果也提供祝賀詞、包裝等服務。就有一位女網友在《Dcard》發文，說男友偷偷買了一台MacBook送她，並花了共360在電腦跟附贈耳機的包裝上。結果收到禮物後，兩人不禁傻眼，因為不但有漏包裝，整體也很普通，卡片感覺不到用心，不禁直呼是「一次滿差的體驗」。

這位女網友發文「如果你要買Apple商品送人」，文中一開始就勸世「看完再決定要不要花180買Apple的『禮品包裝與卡片』。」說男友在9月底偷偷買了一台MacBook要送她，挑選的方案是買電腦附贈耳機，但因為出貨地不一樣，所以電腦先到，當時沒想太多，就開心的開箱了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲送禮祝賀詞直接印在明細上。（圖／翻攝自Dcard）

後來耳機到貨後，原PO男友就覺得怪怪的，「因為他兩個商品都各花了180、共360元買包裝，但只有耳機有禮品包裝。」漏包裝就算了，女網友見到包裝超傻眼，「不但很普通，卡片也非常不用心，看起來超寒酸……就一張厚白紙上面印一行字，還不是在印在正中間。」

她忍不住覺得體驗很差，尤其筆電根本沒被包裝到，等於被吃了180元，「比起CP值，我更在意的是，筆電沒有被包裝到」，而且她覺得以這樣的包裝質感來說，免費的還會加減要，根本不會想另外花錢在這樣的包裝上。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲蘋果不僅漏包裝，卡片也讓人納悶「看起來超寒酸」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也秀出結帳明細，證明男友真的有花錢買包裝，但也很為難、無法跟蘋果反應，「因為是收貨後隔一段時間才開箱，且沒有錄影開箱，所以不知道怎麼去跟Apple討沒包裝MBP的180元。」

貼文一出，不少網友都驚呆，「花這個錢好不值得」、「好難過喔……我也以為CP值更高」、「這個不如自己去書店買包裝紙來包」、「跟我一樣！我買HomePod mini送我朋友，結果這樣整張只有一句話花我180？瘋掉！給我200$我可以做出像樣的卡片」、「這種卡片要180？也太爛？用送的我都不想用」、「他有免費可以寫祝賀詞的服務，結果收到還找很久在哪裡……他印在出貨明細。」

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