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拍賣二手女裝因疫情爆增　排行榜揭年輕人最愛3大品牌二手衣

Carousell旋轉拍賣發表2021年輕人最愛的二手拍排行榜（圖／Carousell旋轉拍賣提供）

▲Carousell旋轉拍賣公布2021年輕人最愛的二手拍排行榜。（圖／Carousell旋轉拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情催生零接觸商機，不只一般電商爆單，也帶起拍賣平台買賣二手物熱潮，Carousell旋轉拍賣發現二手衣買賣趨勢增長快速，超越其他商品類別，尤其推動女性時尚分類，今年5月中旬至8月中旬，二手女裝刊登商品數量增加41%，瀏覽量更大幅增加99%，在二手衣市場，最多人搜尋「正韓」服飾之外，還有3大品牌格外受到喜愛。

二手拍不僅是年輕人喜愛的挖寶聖地，疫情期間，也有更多人轉向使用電商平台拍賣二手衣物，其中二手女性時尚最熱門，根據旋轉拍賣觀察，疫情升溫後，進一步推動該類別增長，新產品轉賣和二手商品刊登數量各佔50%，其中二手商品數量最多的子分類是包包皮夾、洋裝和鞋子，平均而言，每個刊登「女裝時尚」類別的用戶，每月至少會刊登一件服裝。

除了刊登數量增加，旋轉拍賣統整今年1月至8月的消費者購物需求，進一步分析發現，上衣、下著是最常被瀏覽的子分類，快速售出的機會高，而價格優勢是二手商品主要促購因素之一，以前三名需求量最高的外套、洋裝、襯衫為例，二手平均價格分別是690元、340元、235元，比起品牌服裝新品平均零售價790元、1,290元，二手商品售價可低至5折，甚至更多。

旋轉拍賣也指出，最多人搜尋的是「正韓」，相較於全新正韓服飾通常售價千元起跳，在二手衣市場，正韓女裝平均價格僅370元左右就能入手；台灣用戶最喜愛的品牌二手衣則是Uniqlo、ZARA和adidas，關鍵字搜尋量最高；依照時尚風格瀏覽量排行，前四名分別是運動服飾、日系穿搭、韓系穿搭和復古風。

防疫期間消費者減少出國，也帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣盤點國人最愛跨境購買的Top5日貨商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化如模型、DIY手工藝等、美容健康保養，而疫情爆發後，流行時尚類的國際精品包買氣更夯。

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