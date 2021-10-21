最辣女毒梟！剛生完雙胞胎生意強強滾　警攻堅看她僅著蕾絲內衣

記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局日前追查一件販售二級毒品案件，循線鎖定網路暱稱「楚楚」的可疑女子，警方將案件陳報檢察官指揮偵辦，歷經3個月跟監埋伏，18日持搜拘兩票到桃園市龜山區藥頭住處逮人；警方赫然發現操盤販售安毒竟是剛產下雙胞胎的聶姓女子、同居人彭男則負責對外運送安毒目前仍因涉毒品案遭通緝中。

▲聶女網路販毒名氣太響遭警方鎖定；南港警上門攻堅時聶女進著黑蕾絲內衣應門。（圖／記者張君豪翻攝）

▲聶女網路販毒名氣太響遭警方鎖定；南港警上門攻堅逮捕聶女。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查案時發現，綽號「楚楚」藥頭在大台北地區販售安毒，且市場反應不惡生意甚佳；南港警日前追查另名以韓文暱稱「小七」藥頭落網後，發現他安毒都是楚楚所提供，警方據此掌握楚楚真實身分展開跟監蒐證。

▲聶女網路販毒名氣太響遭警方鎖定；南港警在屋內搜出安毒、吸食器等相關證物。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組鎖定聶女與同居男友承租位於桃園龜山區東萬壽路社區大樓居住，利用社區民眾進出頻繁加上有保全門禁規避警方查緝，警方18日持新北院檢核發拘搜兩票登門逮捕聶姓毒鴛鴦，這才發現聶女剛產下一對雙胞胎，並當場查扣安毒3包（重約13.2克）及毒咖啡包，販毒用手機等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

據瞭解、聶女網路販毒生意不惡，導致從懷孕到生產期間仍在經營事業，甚至產下一對女雙胞胎也只能先交親友照顧繼續販毒，警方當天荷槍攻堅，他與同居男友假裝不在屋內，直到警方破門才乖乖配合。

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