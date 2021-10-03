「五倍券申請流程錯誤」婦人接電話慌了　警安撫：詐騙啦

記者張君豪／台北報導

北市南港警分局警員9月23日接獲一起歹徒利用數位綁定振興五倍券正夯之話題、向民眾騙取財物的求助電話，歹徒聲稱被害人申請五倍券流程出現錯誤，要求民眾使用ATM或網銀進行解除分期付款的操作設定，南港舊庄派出所警員即時提供防詐資訊，阻止民眾遭詐騙。

▲舊莊派出所警員王忠元9月23日接獲老婦遭五倍券綁定詐騙電話，機警處理避免民眾匯款財損。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方表示：舊莊派出所警員王忠元在23日上班時，接獲通報，轄內有民眾需警方協助，王員到場瞭解案情後，發現是一位王姓婦人（63歲）接獲詐騙集團歹徒來電。

歹徒話術為：民眾五倍券申請流程出現錯誤，須利用ATM、網路銀行操作以解除分期付款的程序，王女聽完後十分心慌、著急打電話報警求助，員警到場一聽就發現這是歹徒慣用的詐騙手法，警方立刻安撫婦人慌亂情緒，說明這是詐騙電話，該婦人才恍然大悟。

南港警分局呼籲，歹徒常利用時事話題行騙，五倍券釣魚詐騙陷阱目前堪稱主流，歹徒經常宣稱紙本預購審核未通過等方式，欲騙取民眾財物與個資，請民眾慎防詐騙，如有任何詐騙相關疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

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