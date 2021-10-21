客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

▲客委會「客庄券」第二週抽籤，抽出12組幸運得獎號碼。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

客家委員會推出每份500元「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，今（21）日進行第二週抽籤，以身分證末2碼或3碼對獎，最後抽出號碼「11、439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589」共97,983人為幸運得主，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。



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▲客庄券第二週抽籤，抽出12組幸運得獎號碼。（圖／客委會提供）



客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，連續4週、週週抽，每次約抽出10萬份。繼上週首波抽出10萬744名得獎者後，今迎來第二週抽籤，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數是8,784,188人，最後本週共97,983人中籤，可獲得每份500元客庄券，在全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，約2000間店家使用。

▲客庄券第二週中籤名單。（圖／客委會提供）

▲「客庄券」第二週共97,983人中籤。（圖／客委會官網）

上週中籤者，客委會將於10月25日發送中籤民眾領取票券簡訊；而第二週中籤者，將於11月1日統一發送。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

▲客庄券2.0領券及使用方式。＊點圖可放大＊（圖／客委會官網）

而尚未登記的民眾，現在至五倍券共通平台加碼券專區登記勾選，也還有2次抽籤機會，將會在10月28日以及11月4日，每周四下午3點30分進行抽籤，每次抽出10萬份客庄券；並於最後一次抽籤時，舉行公開儀式暨用券記者會。

有關客庄券2.0更多詳細資訊，店家查詢、加入店家、常見問題，亦可到客委會官網「客庄券2.0專區」查詢。若有登記抽籤問題可撥打1988專線；諮詢使用客庄券可洽02-7752-7601。

▲客庄券第二週抽籤結果。（圖／客委會提供）