　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

▲▼客庄券第二週抽籤。（圖／客委會提供）

▲客委會「客庄券」第二週抽籤，抽出12組幸運得獎號碼。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

客家委員會推出每份500元「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，今（21）日進行第二週抽籤，以身分證末2碼或3碼對獎，最後抽出號碼「11、439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589」共97,983人為幸運得主，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

▲▼客庄券第二週抽籤。（圖／客委會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲客庄券第二週抽籤，抽出12組幸運得獎號碼。（圖／客委會提供）

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，配合行政院五倍券共通平台整體規劃，連續4週、週週抽，每次約抽出10萬份。繼上週首波抽出10萬744名得獎者後，今迎來第二週抽籤，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數是8,784,188人，最後本週共97,983人中籤，可獲得每份500元客庄券，在全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，約2000間店家使用。

▲▼客庄券第二週抽獎號碼。（圖／客委會提供）

▲客庄券第二週中籤名單。（圖／客委會提供）

▲▼客庄券第二週抽籤。（圖／客委會提供）

▲「客庄券」第二週共97,983人中籤。（圖／客委會官網）

上週中籤者，客委會將於10月25日發送中籤民眾領取票券簡訊；而第二週中籤者，將於11月1日統一發送。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

▲▼客委會加碼推出客庄券2.0，總計40萬份，每份500元。（圖／客委會官網）

▲客庄券2.0領券及使用方式。＊點圖可放大＊（圖／客委會官網）

而尚未登記的民眾，現在至五倍券共通平台加碼券專區登記勾選，也還有2次抽籤機會，將會在10月28日以及11月4日，每周四下午3點30分進行抽籤，每次抽出10萬份客庄券；並於最後一次抽籤時，舉行公開儀式暨用券記者會。

有關客庄券2.0更多詳細資訊，店家查詢、加入店家、常見問題，亦可到客委會官網「客庄券2.0專區」查詢。若有登記抽籤問題可撥打1988專線；諮詢使用客庄券可洽02-7752-7601。

▲▼客庄券第二週抽籤。（圖／客委會提供）

▲客庄券第二週抽籤結果。（圖／客委會提供）

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
維冠大樓重建「超美新大樓曝光」！　每坪16-18萬
快訊／弒母剁頭12樓丟下一度無罪！　桃園男逃死定讞
快訊／終於找到了！　8歲劉小妹尋獲
快訊／客庄券第2週抽籤　「12組末碼」中獎了
暖暖包全賣光！好市多「這週沒有貨了」　下一批祭限購令
AV女優上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

后里舊社路狹小壅塞　楊瓊瓔爭取1.7億拓寬

城中城46死！他曝消防員「最煎熬一段路」　恐罹患PTSD

爸帶女兒布偶「重返虎豹潭」：妹妹快回來！5hrs後尋獲劉小妹遺體

「我希望下輩子早點遇見你」《比悲傷》影集開播！回顧超虐心催淚金句

動滋券看PLG限官辦賽　國王、鋼鐵人主場熱身賽無法用

哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

陳柏惟罷免投票倒數！投票率將破5成　空戰VS.陸戰五五波狂轟廝殺

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議成功免服勞務

快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

AZ+BNT混打最快時間點曝光！陳時中：全年齡開放

「客庄券」第2週中籤號碼出爐！

更多熱門

相關新聞

一圖看「加碼券中獎號」　這7組兩週都抽到

一圖看「加碼券中獎號」　這7組兩週都抽到

除了面額500元的好食券以外，各部會加碼券於本（10）月11日至11月5日，共四週進行抽籤。第一週的中籤號碼已經全數出爐，本週也抽出國旅券、i原券、農遊券和藝Fun券的幸運兒了！《東森新媒體ETtoday》就整理出截至目前為止的所有中籤號碼，方便讀者對獎。

加碼券登記、修改時程曝光　最多人搶它

加碼券登記、修改時程曝光　最多人搶它

都沒中！苦主7張加碼券全槓龜：我是邊緣人

都沒中！苦主7張加碼券全槓龜：我是邊緣人

第一週「7大加碼券」中籤號碼出爐

第一週「7大加碼券」中籤號碼出爐

「客庄券」首波中籤號碼出爐！

「客庄券」首波中籤號碼出爐！

關鍵字：

客庄券客庄券2.0客家委員會客委會浪漫客庄券

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面