▲「男生活該沒人疼」？網路話題引爆兩性大戰！（圖／翻攝自Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

還在為想生男孩或女孩苦惱嗎？針對永恆的性別論戰，有一位男網友日前就發文列出，他認為在社會上種種對男性的不公平，感嘆男女的差別很大部分在於，「男生必須薪水達百萬，還要買房子，才會被尊重。」貼文曝光後，立刻激起網友兩派大論戰！

有一名網友昨（17日）在網路論壇發文表示，多數人對幸福的定義是有朋友、有家人和穩定的住所，有家人就要結婚，而女生結婚比較容易，女生結婚後買房只負擔3成左右，所以要達到幸福相對簡單；然而男生一出生就是原罪，從小被要求讓女生，各種髒活、累活都是丟給男生，吵架打架，老師也一定挺女生。

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他認為社會上對男生的標準總是特別高，不僅「讀書必須認真，身高必須夠高，要會打球運動，否則就不符合社會期待，被嘲笑是宅男是廢物，男生成績好則被認為是理所當然，而且男生必須有顆強壯的心，因為出社會沒有人會幫你。」

▲有網友發文感嘆「真心不建議生兒子！」（圖／翻攝自Dcard）

他舉例，「像是男生賺六萬，希望跟一個賺四萬的女生交往，會被嘲笑憑什麼，當男人經濟壓力很大。尤其結婚後，大部分女生不住公婆家，然後大部分女生薪水不如男友，沒能力或是不願意平分房貸，所以男生要想辦法買房，並且負擔六七成以上。」

這位網友最後感嘆，「以職業收入來說，女生只要做到老師這類穩定薪水中等的工作，人生就可以很幸福，也很好找另一半，並得到社會上大部份人的尊重，但是男生必須薪水達到百萬還要買房子才會被尊重，難度實在差太多了！」

貼文曝光後，立刻引起許多網友不以為然表示，「不要把別人眼光的壓力轉嫁性別！」、「你講的大部分女生也會遇到啊！出社會本來就要靠自己」、「如果可以讓我選擇，我寧願承受你說的這些，也不要來一次月經」、「總而言之，兩種性別各有優缺點，互相包容吧」、「根本沒有人可以強迫你買房結婚生小孩，你自己不敢自主人生，是男是女都是個廢物」、「女生在生理上也有許多麻煩啊，而且現在大多家庭都是雙薪了！」

▲兩性話題引爆論戰。（示意圖／免費圖庫）

然而，也有許多男性網友無奈回應，「認真講，男生社會責任比女性要承擔更多，所以不婚主義才會盛行」、「在台灣當女生已經爽到爆了！」、「如果下輩子可以選擇，我會想在台灣當女生」、「真的，在台灣當女生真的很幸福」、「看著看著就哭了是正常的嗎？」、「台灣男性壓力為亞洲最高，不意外！」、「男生活該沒人疼」。

針對兩性論戰，也有部分網友認為，「不婚不生，快樂一生」、「問題從來不是來自性別，是來自舊時代的老人家」、「男性在父權社會承擔更多責任與壓力，是剝削女性自主權的代價，這是無數時代積累下來的結果，我們這代的任務是努力終結這種迫害循環」、「我們每個人都是無可選擇的出生的，挑起對立終究無濟於事，但下一代出世的選擇權落在我們手上，所以你們會想要怎麼做？」