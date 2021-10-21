男友習慣坐著尿！背後藏「超暖原因」女友感動炸：是真愛

▲男友竟然習慣坐著尿尿。（圖／翻攝自Unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

男性小便通常都是站著，但一名女子自爆，男友竟然平時都「坐著」小便，背後竟然有個窩心動機。女大生透露，他和現任男友同居時發現，對方小便竟然都是直接坐著上，「所以我們不會因為馬桶座放著或是先起來而吵架，因為反正可以永遠放著」，男友一個貼心小動作就擄獲她少女心。

原PO在Dcard表示，小時候看爸爸上廁所都是站著上，於是懵懂的跟著學，結果尿得整個馬桶座都是，「現在的男友雖然不是很浪漫的那種，但是有一個舉動超貼心，就是小便的時候他也會坐著」，就不用擔心會弄髒馬桶蓋，原PO上廁所不用擔心沾到髒髒的馬桶座，「我都很怕他那支會碰到馬桶，他只淡淡地說：沒關係。」

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▲坐著上尿液不會四處噴濺。（示意圖／記者陳凱力攝）



原PO透露，因為男友的貼心所以他們家馬桶座一直都是放下來，不用為掀開的問題吵架，「如果你男友可以為了你坐著尿尿，那是真愛，如果男友30公分還願意坐著尿尿，請原地結婚。」

不少男網友自曝私下也都坐著尿，「我也是坐著尿尿，為了某任女友的潔癖，習慣延續後，感覺馬桶很乾淨」、「我老公也是在家都坐著」、「站著尿的時候水柱濺起來的地方你會看不到，浴室就會很容易有尿漬這樣」、「我也坐著，單純只是懶」、「小時候某次同時上大小廁所發現坐著尿超棒的，不需要女朋友講。