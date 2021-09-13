站著、坐著擦屁股？　網答案很一致「擦不乾淨」：有屎味

記者邱晟軒／綜合報導

廁所上完擦屁股時，是坐著還是站著？就有一名女網友表示，最近知道男友大完便，要站起來才擦屁股，驚訝直呼「站著擦屁股不會滴到地上或沾到褲子嗎？」貼文曝光後，立刻引起許多網友一致認為應該站著擦，「站著擦會有屎味吧，好噁！」

有一名女網友在Dcard以「站著擦屁股or坐著擦屁股」為題發文表示，自己最近知道男友大便完，要站起來才擦屁股，所以「想問男生都這樣嗎？不是大家都坐著擦嗎？如果拉肚子後，站著擦屁股不會滴到地上或沾到褲子嗎？」

▲有網友看見男友「站著擦屁股」驚呆！（圖／翻攝Dcard）

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貼文一出，引起許多網友一致回答坐著擦屁股，紛紛表示「坐著擦，站著擦屁股會合起來，擦不乾淨」、「是說站著擦是怎麼發展出來的，不會擦不乾淨嗎？」、「站著擦會擦不乾淨吧！」、「我男友也站著擦，總感覺衛生紙會把大便抹得屁股內側都是」、「站著就合起來一定不乾淨，覺得噁心」、「站著擦是三小，把大便夾的屁股都是嗎？」、「小時候都有教說，坐著擦比較乾淨」、「站著擦會有屎味吧好噁」。

不過還是有部分網友認為應該站著擦，「站著擦，但起來的時候屁股會盡量靠近馬桶，就不會弄髒其他地方」、「不論大小都站著擦」、「坐著擦不會碰到馬桶或馬桶水嗎？噁爛」。

本站曾報導「不用衛生紙！她大號完拿布擦超乾淨 醫一聽傻眼了」內文指出，YouTuber《NanaQ》分享自己為降低使用衛生紙頻率，改用「一塊布」解決大小便的清潔問題，其中她提倡大小便後以25元小方巾裁切為4塊後乾擦、濕擦更乾淨舒服。對此，婦科及皮膚科醫師都相當訝異，異口同聲地說「細菌超多」，該行為恐增加私密處感染機率。

開業皮膚科醫師蔡逸姍也提醒，糞便含有細菌量很多，例如大腸桿菌及其他致病菌，若清潔不當造成糞口傳播，也有染病風險，如腸胃炎、腹瀉等，因此以醫生觀點實在不鼓勵重複使用擦屁布，如果真的不想用衛生紙，可以用免治馬桶水洗比較衛生。