看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

▲YouTube有把影片調快成2倍的功能。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

現代生活步調緊湊，就連看影片也要講究效率？一名網友問卦，他最近發現自己異常著迷「兩倍速」，無論是看YouTube影片或是聽音樂都忍不住想調成2倍速度，一般影片節奏太慢會看不下去，「感覺怕怕的，我需要吃藥冷靜嗎==？」

原PO在PTT表示，他平時看YouTube、動畫、各類教學影片都習慣調整成2倍速度，「感覺這樣才夠刺激夠有趣」，一旦用正常的速度播放，就覺得步調太慢看到很想睡覺，覺得影片太無聊，甚至會有空虛感，「我這樣是不是生病了==？」

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▲習慣兩倍速以後調回原速看不下去。（示意圖／pakutaso）



原本原PO還沒太介意這件事，不過今天打開YouTube要聽音樂，竟然聽到一半就不自覺想調成2倍速，就連聽音樂都認為節奏太慢，如此執著2倍速到自己都覺得太誇張，懷疑自己是否過於躁動，需要用藥物來穩定情緒？

其他網友指出，不只原PO有看影片開2倍速的習慣，尤其是看YouTube最容易加速，「一直都用兩倍在看」、「習慣後正常速度會沒耐心」、「我也是，受不了慢的速度」、「接收文字資訊的影片用兩倍速，娛樂或影音這種有節奏的用正常速」、「千萬不要兩倍速，一開始真的很爽，我本來只有youtube習慣看兩倍速，再來連netflix都看兩倍速，後來看A片也兩倍速，到最後打手槍都兩倍速了…嗚嗚嗚嗚。」