一家之主車禍生活無自法理　母長期洗腎、兒就學…屏警熱心協助

▲屏東警分局大同派出所警員張嘉軒媒合高雄市隨緣慈善會助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓男子年初發生車禍，造成頸椎嚴重受傷，必須坐輪椅，無法料理自己生活，家中還有一位必須長期洗腎的母親及就學的孩子，家境陷入困頓，屏東警分局員警查訪獲悉，媒合慈善團體捐助1萬元，期盼能緩解他的經濟壓力。

屏東警分局各派出所長期用心經營警勤區，不僅時時查訪空屋或社區住宅，亦一一拜訪里鄰長，了解轄內治安情形，隨時掌握易發生危害場所。

大同派出所警員張嘉軒日前拜訪里鄰長時，得知50歲的林姓男子今年初發生重大車禍，造成頸椎受傷，至今仍無法自理生活；偏偏家中還有一名需長期洗腎的年邁母親，及尚在就學的兒子。

身為家中經濟支柱的他，自受傷後不僅身體尚未痊癒、出入都需要仰賴輪椅，更重要的是原先僅是糊口的工作已無法再繼續，雖然車禍有理賠金，卻也因為都用在自己與老母親的醫療上，致家中生活每況愈下。張員了解後，立即媒合高雄市隨緣慈善會，向該會申請急難救助金，日前由高雄隨緣慈善會幹事陳志明代表捐助新台幣1萬元，期盼能緩解他的經濟壓力。讓他與其家人很感謝，表示一定會好好運用這筆費用。

屏東警分局長方秋梅肯定張員認真耕耘勤警區，主動發覺轄區民眾困難，積極媒合慈善團體協助，值得同仁學習。呼籲民眾，若生活、經濟上突發困難，可至屏東縣政府各鄉鎮市公所申辦急難救助金，若因經濟造成心理壓力，無法排解，請撥打張老師專線1980。