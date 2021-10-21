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社會 社會焦點 保障人權

騎車緊黏大車！短裙妹被掃倒腿嚇軟　網讚「畫面療癒」：再貼啊

記者陳韻如／綜合報導

內輪差造成的事故層出不窮，因此可常見到「遠離大車」的宣導。然而，臉書上卻流傳一段畫面，一名短裙女騎士卻跟著大車併行，2車抵達路口時，騎士因大車轉彎，而遭到內輪差掃倒，差點就被捲進車底，所幸她沒倒向大車方向，最終被好心人士扶起，看上去並無大礙。

▲▼ 短裙妹騎車緊貼大車，下秒慘被掃倒 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲女騎士原本跟在大車車後，卻突然加速與大車併行。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書社團《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》上傳一段50秒的畫面，起初女騎士跟在大車後方，但卻突然加速與大車併行，但沒想到，騎到路口時，大車準備轉彎，當場將女騎士掃倒。透過畫面可以看見，女騎士倒地後並未朝向大車方向倒，也因此沒有被捲進車底，否則後果不堪設想。

▲▼ 短裙妹騎車緊貼大車，下秒慘被掃倒 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼直到路口時，大車突然轉彎，女騎士當場被掃倒在地。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼ 短裙妹騎車緊貼大車，下秒慘被掃倒 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

此畫面曝光後引發網友熱議，紛紛留言，「這種路上到處是，喜歡蹲在車輛死角，一見到車子打燈立刻加速」、「很療癒的影片，很多騎機車就是以為，路都是他自己在騎而已」、「內輪差看來她還不懂得箇中滋味，這一下肯定讓她永生難忘」、「機車騎士真絕了，知道大車已經在靠邊了，自己還會往旁邊閃，竟然閃到路肩還一直往前衝」。

▲▼ 短裙妹騎車緊貼大車，下秒慘被掃倒 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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