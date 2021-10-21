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社會 社會焦點 保障人權

小客車逆向衝台72線！4車狂閃燈驚險連環躲　警方說話了　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名林姓男子，18日晚間9時許，開車行經台72線公館路段時，眼前突然冒出1輛自小客車，高速逆向行駛在內側車道，嚇得後方連續4部車輛趕緊剎車閃避，第1部車輛還不斷閃大燈提醒對方，才沒有發生衝撞意外，警方已鎖定特定車號，除依法開罰外，也將依公共危險罪嫌函送法辦。

▲1輛自小客車逆向衝上台72線公館路段，嚇得後方連續4輛車趕緊剎車閃避。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛自小客車逆向衝上台72線公館路段，嚇得後方連續4輛車趕緊剎車閃避。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據行車記錄器顯示，林男載著家人18日晚間9時許，從苗栗市龜山橋匝道上台72線快速道路往大湖方向行駛，行駛至出磺坑路段時，突然發現有1部自小客車行車逆向疾駛而過，嚇得自己及後方車輛紛紛閃避，所幸並未釀災；林男妹妹也將影片PO上臉書，引發議論。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗警察分局19日執行網路巡邏時發現該則訊息，立刻調閱台72線沿線相關之路口監視器，逐一分析過濾比對可疑經過車輛，鎖定這輛逆向小客車車號，且通知當事人到案說明，以釐清案情；全案將依違反《交通管理處罰條例》行駛快速道路逆向行駛危險駕車，處新台幣6000元到24000元罰鍰，以及公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，在快速道路上逆向行駛，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全，行車請遵守交通規則，警方也會嚴格查緝還給民眾安全的交通環境。

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