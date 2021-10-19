許淑華5%差距比下馬文君　籲藍營團結對抗中央執政力道

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長初選「會前賽」於16至18日進行電話民調，最後由「神力女超人」濁水線立委許淑華以5%、24%左右的大幅差距，分別擊敗烏溪線資深立委馬文君、現任南投市長宋懷琳2位同黨對手勝出，將代表藍軍角逐明年縣長大位；許淑華對2位同志和鄉親的支持表示感謝，並呼籲全黨在面臨民進黨中央執政的強大力道下，團結打贏選戰。

▲國民黨籍立委許淑華電話民調勝出，將代表藍軍角逐南投縣長大位。（圖／記者高堂堯攝）

國民黨籍南投縣長林明溱、其子暨國民黨南投縣黨部主委林儒彬，以及縣議會議長何勝豐和副議長蕭一全，上午10時30分於南投縣議會共同公布縣長民調結果，許淑華和馬文君都親自到場聆聽，宋懷琳則是派出南投市公所主秘曾茂榕代表出席，會後眾人一起攜手高呼：「國民黨團結！國民黨團結！勝利在望！」展現團結勝選氣勢。

▲▼南投國民黨人士攜手高呼團結勝選，展現延續執政氣勢。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華受訪時表示，這次電話民調前在3組候選人協調後，決定不公布最終數據；但據了解，許淑華支持度約為43%、馬文君約37%、宋懷琳則是18%左右，在宋懷琳分散濁水線鄉鎮市支持者之際，許淑華仍以遙遙領先之姿脫穎而出。

許淑華在公開聲明中表示，感謝馬文君以及宋懷琳2位可敬的初選夥伴，共同進行一場展現民主底蘊的選舉典範，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，「我們一定會讓外界看到團結的國民黨！」

繼7年前再度於縣長初選民調落敗的馬文君也展現風度，表示期待許淑華能代表國民黨穩住南投縣長這一席，執政黨為了選舉可以把資源都占為己有、很多經費無法挹注到南投縣，讓南投縣變好、資源不被瓜分的唯一方法就是團結；曾茂榕也代表宋懷琳指出，將全力為許淑華輔選。

▲▼國民黨籍立委許淑華將代表藍軍競選南投縣長，立委馬文君表達祝福。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華說，很多人會認為國民黨在南投縣長的提名期程較快，但距離明年五合一選舉僅1年時間，競選籌備工作又非常多、每個職務都要花上不少心思，時間緊迫；民進黨中央執政力道也很大，我們在地方警覺心也特別高，所以黨內希望從縣長、議會到鄉鎮市要儘快產生人選、進行整合，「1年並不算很早。」她會儘快跟黨內同志展開人選的整合和尋覓，定位備戰。

對於民進黨可能人選方面，許淑華指行政院中辦執行長蔡培慧的競選動作非常密集而頻繁，但她也要面臨黨內集集鎮長陳紀衡的挑戰，而民進黨必須進行內部整合，將採初選或協調機制不得而知，國民黨則已展開準備工作，「我們可以說贏在起跑點。」她認為現在還提不上攻防問題，未來不管對手是誰，都要比政見、也要比地方熟悉度，還有比勤快度。



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