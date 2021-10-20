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社會 社會焦點 保障人權

拍桌畫面曝！5人吃牛排不滿被分開坐　牧師竟打員工

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣埔里一名盧姓男子和4名友人到牛排店用餐，因不滿被安排分開坐，竟對18歲何姓服務生動粗，後來還被發現身分是某教會牧師。對此，盧男坦承當天心情不好才動手，但也反控對方有打人。現在雙方互告，只能交由司法解決。

事發於12日中午，根據監視器畫面，只見60多歲盧男奮力敲桌，起身用力推何男一下，接著雙手掐住對方衣服，兩人你一句我一句，盧不爽又再推何一下，當場爆發激烈衝突，連勸架的人都擋不住。

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下盧男抓著何男。（圖／東森新聞）

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

當時盧姓男子和4名友人來用餐，他不滿被安排分開坐，認為中央都已解除梅花座、隔板規定，因此爆發衝突。何男驗傷胸口背部都有擦挫傷，事後提告傷害，他說，當下告訴對方，「你動什麼手，你有話不能好好說嗎？」

而盧男也被查出是某教會牧師，他受訪時坦承動手，但反控被服務生打，將提告不過也願和解。他說，店員態度比較兇，「我只是那時候心情不好，我要講別的事情，那不小心就惹怒了他嘛」、「抓了他一下、推了一下，他就打過來，他打過來，我就本能的會還手。」

對於被盧男指控動粗，何男強調，「我沒有打到他，只是要防衛。」疫情趨緩，指揮中心放寬餐廳內用限制，部分業者仍然遵照先前的防疫規定，結果引發客人和店家衝突，現在雙方得對簿公堂。

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

▲▼何男（右）展示背上的傷勢。（圖／東森新聞）

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

▼事發牛排館。（圖／東森新聞）

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

▼盧男坦承動手，但也反過來指控被服務生打。（圖／東森新聞）

吃牛排不滿被分開坐　牧師竟動手毆打員工。（圖／東森新聞）

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