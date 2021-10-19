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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華批綠執政觀光績效不彰　允繼觀光首都後打造低碳宜居城市

▲國民黨籍立委許淑華電話民調勝出，將代表藍軍角逐南投縣長大位。（圖／記者高堂堯攝）

▲國民黨籍立委許淑華電話民調勝出，將代表藍軍角逐南投縣長大位（下同）。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長初選電話民調結果出爐，由立法委員許淑華勝出，明年將為藍軍爭取繼李朝卿、林明溱之後的連續第5任執政；許淑華今天對林明溱於過去2屆任期勉力打造「觀光首都」的政績表示肯定、批評綠營執政觀光績效不彰，並提出建構「觀光首都之後的低碳城市」和4大施政重點，以帶領全縣迎向後疫情時代的發展和挑戰。

許淑華表示，林明溱7年前競選時打出「觀光首都」口號，任內掌握南投縣的特色加以行銷，每創造一個觀光景點就帶來更多人潮；但近幾年中央由民進黨執政，觀光績效不彰，陸客不來加上其他各國來客不如預期，近1年多來疫情對南投觀光產業的衝擊更大，如何做好更充分準備迎接後疫情的新觀光時代來臨，她將施政方向定調為「觀光首都之後的低碳城市」。

▲國民黨籍立委許淑華電話民調勝出，將代表藍軍角逐南投縣長大位。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華說，未來會儘快將全縣13鄉鎮的發展重點，以及交通、觀光、農業等整體3大發展主軸，包含政策面和福利面提出白皮書，完整地跟鄉親做報告。

而南投因缺乏焚化爐，各鄉鎮垃圾堆置、甚至不時自燃引發空汙的情形越見嚴重；許淑華補充，垃圾去化也是立即要處理的問題，連同上述3大主軸，都會跟環保、環境做結合扣連，經過評估後將提出詳細的報告和說明。

許淑華在公開聲明中指出，從政20年間無論擔任什麼職務，服務自己熱愛的南投是唯一的工作。而後疫情時代南投將面對全新挑戰，呼籲縣民給予支持、一起打造令人嚮往的宜居城市。
 

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