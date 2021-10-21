第15屆湘台會今開幕　龍明彪：前三季度兩岸貿易額同比增長29.8％

▲第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇今（21日）開幕 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇（以下簡稱「一會一論壇」）今（21日）開幕，邀請兩岸嘉賓、專家學者以「線上線下」方式舉行。談到2021年台商對陸投資情況，大陸國台辦副主任龍明彪致詞時表示，「今年前三季度，兩岸貿易額已達2395.2億美元，同比增長29.8％。一至八月份，台商投資大陸同比增長6.3％。」兩岸融合發將持續，希望深化所有赴陸發展的台灣民眾。

「一會一論壇」今上午正式開幕，大陸方面嘉賓有中共湖南省委副書記、省長毛偉明台，大陸國台辦副主任龍明彪，湖南省委副書記烏蘭；台灣方面嘉賓有新黨前主席郁慕明、全國台企聯會長李政宏，以及兩百多位台商嘉賓代表，一起聚焦討論湘台將貿交流合作情況。

首先，談到大陸經濟運行最新概況，龍明彪表示，今年是「十四五」規劃開局之年，今年前三季度，大陸經濟運行有效應對疫情影響和外部環境變化，總體呈現出穩中加固、持續向好的態勢。

他表示，中國內需市場表現亮眼，出口高速增長，GDP同比實現9.8％的增長。增速位居世界主要經濟體首位。貨物進出口總額28.32萬億元，同比增長22.7％。社會消費品零售總額31.8萬億元，同比增長16.4％，成爲全球增長最快的內需市場。

▲大陸國台辦副主任龍明彪致詞 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸經貿2021年發展情況？龍明彪進一步介紹，「今年前三季度，兩岸貿易額已達2395.2億美元，同比增長29.8％。一至八月份，台商投資大陸同比增長6.3％。」一批投資規模大、科技含量高的項目相繼落地。十四五規劃綱要和2035年遠景目標推進實施，兩岸經貿合作、融合發展也必將持續深化，呼籲台商要把握好機遇。

龍明彪指出，我們將按照習近平總書記「以通促融，以惠促融、以情促融」重要指示要求，持續推動兩岸經貿交流合作，深化兩岸融合發展，不斷落實完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策。

▲2021年湘台會，200多位特地台商參與交流。（圖／記者任以芳攝）

龍明彪說，湖南省委、省政府高度重視對台交流合作，出台「湘台59條措施」關於加快海峽兩岸產業合作區湖南建設的實施意見等政策文件，積極支持台商、台企在湘發展；湘台會至今已舉辦15屆，希望台商、台企在三湘大地上，發掘商機，扎根發展。

最後，談到複雜兩岸情勢，龍明彪強調，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。」希望廣大台商朋友站在歷史正確的一面，與大陸同胞攜手同心，維護和平發展，反對台獨分裂活動，順應歷史大勢，共擔民族大義。