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第15屆湘台會聚焦兩岸經貿　湖南境外引資「台資位居第二」　

▲▼ 2021湘台會,湖南,中共湖南省委副書記、湖南省長 毛偉明,大陸國台辦副主任龍明彪,全國台聯會長李政宏、新黨副主席郁慕明、 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南省長毛偉明在長沙會見台灣新黨前主席郁慕明 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長沙報導

第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作嶽麓山論壇（以下簡稱「一會一論壇」），將於10月20到22在湖南舉行， 會議聚焦海峽兩岸產業合作、深化兩岸融合發展等議題。談到台企在湖南發展，湖南省長毛偉明今（20日）表示，截至目前在湘台資企業近600家，累計批準台資項目2925個，到帳台資111.4億美元，台資居湖南省境外引資第二名。

「一會一論壇」開幕前一天，中共湖南省委副書記、省長毛偉明今傍晚在長沙會見台灣新黨前主席郁慕明，以及台商嘉賓代表。國台辦副主任龍明彪，湖南省委副書記烏蘭、副省長何報翔，全國台企聯會長李政宏，省政府秘書長鄧群策參與。

談及湖南當前發展態勢和湘台交流合作情況，毛偉明說，湖南與台灣交往淵源流長，尤其是自2005年舉辦首次湘台經貿文化交流合作會以來，兩地在經貿、文化、傳媒、旅遊等領域的合作不斷深化，民間交流日益密切。

▲▼ 2021湘台會,湖南,中共湖南省委副書記、湖南省長 毛偉明,大陸國台辦副主任龍明彪,全國台聯會長李政宏、新黨副主席郁慕明、 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共湖南省委副書記、湖南省長毛偉明 。（圖／記者任以芳攝）

毛偉明進一步說，「湖南將持續優化營商環境，熱忱歡迎台灣企業和人才來湘投資興業。」目前，湖南獲批全國第五個海峽兩岸產業合作區，這是一個很好契機。希望深化湘台兩地的產業發展、文化交流和旅遊合作，不斷增進同胞親情福祉。

郁慕明表示，從五月來大陸施打疫苗後一直沒回台灣，這段期間走訪不少地方，廣大台企十分看好湖南當地發展。他也期望湘台會往後更加深化兩岸經貿交流、密切人員往來，進一步推動兩岸的文化經濟等交流，實現互利共贏、共同發展。

▲▼ 2021湘台會,湖南,中共湖南省委副書記、湖南省長 毛偉明,大陸國台辦副主任龍明彪,全國台聯會長李政宏、新黨副主席郁慕明、 。（圖／記者任以芳攝）

▲本屆湘台會邀請海峽兩岸重要專家學者、台商等人士針對兩岸經貿發展交換意見。（圖／記者任以芳攝）

本屆「一會一論壇」邀請海峽兩岸重要專家學者、行業人士、台商代表圍繞「新發展格局下兩岸產業合作」主題，台灣嘉賓約有200多人。另外，海峽兩岸40家具有影響力的行業協會和台商協會為論壇發起人，並將與相關行業協會簽訂四個戰略合作協議。客商將赴湘潭市、岳陽市、郴州市三市，分別在湘潭市舉辦長株潭三市產業對接會。

自2005年以來，湘台會已連續舉辦15屆，成為湖南省大型對台經貿文化交流合作盛會。根據資料顯示，截至2021年8月份，湖南省累計批准台資項目2925個，合同台資135.52億美元，實際到位台資111.44億美元。台灣穩居湖南境外引資第二大來源地，僅次於香港之後。

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