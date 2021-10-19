指揮中心認可大陸2款疫苗　台商盼「縮短隔離期」返台過年

▲指揮中心表示，民眾於國外接種經WHO核發緊急使用清單（EUL）的疫苗，返台後不需再追加接種。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

指揮中心19日指出，民眾於國外接種經WHO核發緊急使用清單（EUL）的疫苗，包含中國大陸的國藥及科興疫苗在內，返台後不需再追加接種。有台商出面喊話，受兩岸隔離政策限制，許多台商、台生、台幹、台屬已近兩年無法回台，隨年底將近，盼政府應研擬疫苗護照，幫助打過疫苗者縮短隔離時間。

指揮中心19日表示，於國外接種WHO核發EUL（緊急使用清單）之COVID-19疫苗種類，包括AZ、莫德納、BNT、嬌生、中國國藥、中國科興，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，亦視為有效劑次。於國外已完成接種劑次者，不需再追加接種；未完成接種者，返國後依我國核准使用之疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時國內開放接種對象與提供之疫苗進行接種。

大陸台商徐正文今接受媒體訪問時表示，目前美國、歐盟等，相繼對接種過WHO認證疫苗者，推出入境免隔離措施，但因大陸許多地方隔離要求「14+7」，甚至「14+14」或以上，再加上返台隔離的「14+7」，一來一回恐隔離快兩個月，限制很多台商、台生、台幹、台屬等近兩年無法回台。

徐正文喊話，台灣人在大陸人數眾多、兩岸交流密切，希望政府不要雙重標準，也應研擬疫苗護照，並幫助打過疫苗者縮短隔離時間。

指揮中心提醒，國外接種WHO核發EUL之COVID-19疫苗，雖可於NIIS採取補登，但不納入COVID-19疫苗接種證明，包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明劑次。因此，補登接種紀錄之民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。

另針對於國外接種非WHO核發EUL之COVID-19疫苗，無論是否完成接種，皆視同未接種，建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用之疫苗。