超商最新振興福袋「取消五倍券購買限制」！網友怒喊被耍　業者回應了

▲7-11開賣最新限量振興福袋，不限支付方式皆可購買，引起網友討論。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

振興五倍券開放領取，許多業者陸續推出相關優惠，7-11於19日時宣布加碼開賣振興福袋，且不限支付方式皆可購買，但7-11先前推出的振興隨取卡優惠組限制只能以紙本五倍券購買，此差異引起網友討論，就有網友表示「前幾天拿振興券買跟白癡一樣」、「紙本振興換隨取卡的笨蛋」，對此，業者回應了。

紙本五倍券發放首日（10/8），7-11就針對紙本五倍券祭出「振興五倍券5000元放大5倍25520元優惠組」，民眾只要持紙本券至門市購買「5000元振興隨取卡」或「3000元振興隨取卡」優惠組，即可立即獲得1800元或800元振興優惠券。

▲7-11先前推出振興隨取卡優惠組，僅限紙本五倍券支付購買。

7-11指出，限紙本五倍券購買的振興隨取卡優惠組，整體回饋高達36%，方便使用且折扣給力，上市短短不到2周，已熱銷超過10萬組，其中又以3000元及5000元的振興隨取卡優惠組討論度最高，因使用期限至明年4/30，不僅可在全台逾6300家7-11使用，優惠組內還有再加碼800元與1800元的振興優惠券可在星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館等12個通路等同現金或滿額折抵。

首波開賣振興隨取卡優惠組大受好評，7-11又於19日起加碼開放預購限量「3000/5000元振興福袋」，不限支付方式皆可購買，購買後可獲得相同面額的振興隨取卡外，還可分別獲得800元及1800元的振興優惠券以及價值近2萬元的品牌折價券大禮包，12/31前登錄振興隨取卡序號還有機會將iPhone 13帶回家。

首波「須以紙本五倍券」支付購買，第二波加碼「卻不限支付方式」皆可購買，此差異就在PTT引起討論，網友指出「前幾天拿振興券買跟白癡一樣」、「我是拿券的白癡TT」、「紙本振興換隨取卡的笨蛋+1」、「不用振興券也能買，我還不買一波」、「已經訂的能退貨改刷卡支付嗎？」

對此，業者回應，振興隨取卡優惠組限紙本五倍券購買，提供1000/2000/3000/5000元4種面額，不限額供民眾選購，最低僅需購買1000元的振興隨取卡優惠組即可參加抽獎活動；振興福袋則販售3000/5000元2種面額，限量各4萬組，售完為止，為短期限量行銷活動。振興隨取卡優惠組與振興福袋為2款不同商品，若消費者有疑問可致電客服中心取得進一步協助。