前一天批女檢態度差　女嬰父隔天轉彎道歉...關鍵人物是「她」



▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前於臉書透露，朋友刺青師彫博女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。檢警18日會同家屬進行複驗，但彫博卻透過友人PO文痛批檢警的態度。對此，他深夜於臉書向檢方道歉，據了解，態度會翻轉，可能是主任檢察官昨在仁武分局傾聽家屬意見後忍不住紅眼眶，釋出善意，表示絕對會謹慎辦理。

▲11月大女嬰遭保母虐死，刺青師曾批檢察官態度差。（圖／記者賴文萱攝）

為釐清女嬰的死因，檢警18日會同家屬進行複驗，不過女嬰父親彫博透過友人在臉書社團上怒批，保母沒有被收押，還是一樣逍遙法外，而檢察官的態度也相當糟糕，不斷質問他和女兒死因無關的問題，直言根本把他「當犯人在質問！」，一度引發網友熱烈討論。不過彫博於19日深夜也在臉書發文：「在此向檢方以及警方警力流失，還有社會資源不良語論，誠懇道歉。在此全心全力配合檢方警方把心思全力調查蔡姓保母釐清事實。給社會一個交代跟責任賠償。」

據悉，19日女嬰招魂當天，橋頭地檢署請婦幼專組主任檢察官陳竹君一早就前往高雄市政府警察局仁武分局，傾聽家屬想法和訴求，並還紅了眼眶，表達會重視該案，彼此可能是對於法律術語解讀有誤，一定會查明真相，做好該做的事。