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社會 社會焦點 保障人權

保母跪爬進靈堂道歉　女嬰母批：不配當人...我女兒會去找你們

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

記者洪靖宜／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前於臉書透露，朋友刺青師彫博女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。而保母中午到靈堂致意，遭家屬痛罵，要求給真相，彫博更於臉書痛罵：「兩個一滴眼淚都沒有，兩個淚腺都壞了！」

從影片中可見保母及先生頭戴帽子全身包緊緊爬著進來，邊哭邊爬，跪在靈堂前面，家屬開頭就質問：「我女兒怎麼死的？」，只見兩人先磕頭說對不起，不斷啜泣，家屬追問：「我女兒到底怎麼受傷的，怎麼害死她的」，保母回：「不小心摔倒」，聽到這家屬氣炸了「什麼不小心！」。

他們更質疑保母是假哭，沒有看到一滴眼淚，家屬怒罵：「你就承認、還原，我們是要真相！」，不斷喊：「妹妹、寶貝，不要怕」，不過保母仍哭泣回應，不發一語，而家屬們難掩氣憤情緒，不斷痛罵。

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

事後彫博在臉書發文提到：「保母跟她老公！來道歉了。兩個一滴眼淚都沒有兩個淚腺都壞了，案發當天老公我合理懷疑他在場！！！X你媽的到現場跪在女兒面前一滴眼淚，流不出來叫妳講過程妳也講不出來！問你打算賠償多少你也不知道！」。女嬰的媽媽也於臉書痛批：「不配當人，到現在還在說妹妹自己摔倒，你們今晚就給我好好睡，我女兒會去找你們的等著，讓妳們生不如死…。」

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