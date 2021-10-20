不讓鳳梨友11月嬰白白枉死　高市擬試辦「保母家裝監視器」媒合網

▲網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒疑似遭虐身亡，保母赴靈堂下跪道歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇、翻攝臉書）

記者賴文萱／高雄報導

網紅「鳳梨」（吳泓逸）在臉書爆料，好友刺青師雕博11月大的女兒送到保母家2天，疑遭虐枉死，引發社會關注。高雄市議員郭建盟今（20）日在議會質詢強調，不能讓女嬰白白犧牲，高市府社會局應研擬不適任保母退場機制，也應建置保母資源地圖，揭露自願加裝雲端視訊記錄器的保母；對此，高市府社會局長謝琍琍表示，若保母有意願裝視訊設備，願意試辦。

仁武女嬰案至今無法釐清真相，不但暴露保母資格審查與退場機制的問題，也暴露父母為求事實對保母住處裝監視器的需求。女嬰阿公先前表示，社會局應要求保母家裝監視器，不裝在廁所、房間，但要裝在照顧空間，讓家長可以安心。

▲高雄市議員郭建盟針對仁武女嬰虐死案，提出應建置保母資源地圖網站，得揭露視訊傳輸設備狀況，媒合家長需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟質詢時指出，雲林有一名保母，為保護自己與托育兒童，於住處裝2套視訊傳輸設備，讓家長即時觀看，這讓他發現父母對視訊傳輸設備有需求，也有保母願意提供視訊傳輸服務，但是受限於法令與隱私，以致政府沒機制媒合供需。

為避免再次發生仁武女嬰類似事情，郭建盟建請高市府社會局率全國率之先，建置高雄保母資源地圖網站，提供附註欄位，讓自願加裝雲端視訊記錄器的保母，得揭露視訊傳輸設備狀況，媒合家長需求，網站設計須能讓家長註記想請裝雲端視訊記錄器的保母，揭露家長對視訊傳輸設備需求。

▲高雄市議員郭建盟針對仁武女嬰虐死案，提出應建置保母資源地圖網站，得揭露視訊傳輸設備狀況，媒合家長需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高市府社會局長謝琍琍表示，民眾具有保母技術士證，也有體檢合格證明，社會局依法審核就能拿到合格保母證，除非有疏失，才會撤照。

謝琍琍說，如果保母有意願裝視訊傳輸設備，高市府與相關團體討論後願意試辦揭露保母視訊傳輸設備狀況，與父母對視訊傳輸設備需求的保母資訊網。