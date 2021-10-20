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女求職卻誤入詐騙集團陷井　求助南警成功圍捕車手到案

▲台南市警六分局據報循線將出面取款的詐騙車手逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局據報循線將出面取款的黃姓詐騙車手逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名莊姓女子應徵會計助理工作，但「公司」沒告知上班地點，只請她加LINE等通知，並要求翻拍3本存摺封面傳給公司，莊女事後接獲公司指示：請她將戶頭內剛匯入的55萬餘元現金領出，交給一名陌生男子，該女交款後即時驚覺自己可能被當成詐騙人頭戶，而向市警六分局報案救助，警方循將將該名車手逮捕到案。

10月7日，一名33歲莊女在FB上找到一會計助理職缺，但公司只跟她加LINE後，就請她等候通知，並無提到應於何時、何處上班，只請她用LINE跟一名人事主管聯絡工作內容，但人事主管僅請她翻拍3本存摺封面給她，就請她等通知。

19日上午11時許，莊女接獲「公司」通知，菸酒商要到台南裝修房子，會將裝修商的修繕費匯到她的戶頭，請她領出來交給裝修商，於是她依指示分別至銀行、ATM領取共14筆金額共55萬8千元，請她將錢帶到南區萬年路的公園交給一名年約50多歲的男子。交款後，莊女驚覺自己可能被當成詐騙人頭戶，於是就近向台南市警六分局報案求助警方。

▲台南市警六分局據報循線將出面取款的詐騙車手逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方受理莊女案件，筆錄作到一半時，莊女又接獲「公司」指示，請她再至戶頭領取2筆金額共20萬，依其指示交給裝修商。警方見機不可失，將計就計，請莊女佯裝配合，並加派多名便衣警力埋伏，最後在新興路的超商前，將自稱「裝修商」的上游車手黃姓男子逮捕歸案，警六分局將持續追查其他金流，以及該男子有無涉犯其他詐騙案件中。

警六分局長陳錦文表示，許多求職廣告可能都潛藏詐騙的危機。民眾找工作時，可優先透過政府的就業服務中心，或公部門、學校所辦的徵才博覽會來找工作，求職前應主動蒐集求職公司的背景資料，並多方查證，或透過警政署「165」專線洽詢，才能避免上當被當成人頭戶。

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