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社會 社會焦點 保障人權

外甥先騙50萬再討120萬「救急」　苦主反設局逮人

記者高堂堯／南投報導

南投埔里民眾陳姓男子日前接到自稱其外甥的電話，對方表示急需借錢周轉，陳男不疑有他，匯款50萬餘元，之後發現遭詐騙後報警處理；孰料詐團食髓知味，仍持續聯絡陳男借錢，警方於是將計就計、與陳男合作佯稱要在家中面交取款，詐團車手果然依約上門，遭警方當場逮捕，訊後移送法辦。

▲詐騙集團車手（右）上門取款，遭埋伏的警方逮個正著。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團車手（右）上門取款，遭埋伏的警方逮個正著（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，日前接獲陳男報案，指接獲一通陌生男子電話，對方先以「猜猜我是誰」假裝親切俏皮的用語讓他鬆懈心防，再表示自己是他的外甥，雙方互加Line好友後，對方即稱因為在外遭人勒索、需款周轉，陳男隨即請妻子協助匯款；事後他回電親友關心事情是否處理圓滿時，才發現遭受詐騙。

▲詐騙集團食髓知味，埔里警民聯手逮捕車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團食髓知味，埔里警民聯手逮捕車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料該詐騙集團於警方受理本案期間，竟持續不斷以LINE通訊軟體傳遞訊息，告訴陳男還需120萬元「救急」，行徑十分囂張惡劣；警方遂與陳男套招，向該詐團回覆已籌措到這筆錢，只是隔日有工作要忙、無法到銀行匯款；詐團隨後致電，表示會派1名男姓友人前往取款，經警方暗示後，雙方約定在陳男住家碰面。

▲詐騙集團食髓知味，埔里警民聯手逮捕車手。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方立即召集人手，於約定時間前往取款地點周邊進行埋伏，果然發現1名男子行跡鬼祟、走入陳男住家，隨即一擁而上，順利將犯嫌逮捕；經盤查詢問，該男坦承是接受詐騙集團成員指示，擔任車手前來取款，警方也成功協助陳男免遭一騙再騙、保住另一筆血汗錢。

埔里警分局長胡淑淨表示，因疫情關係，人際減少見面，詐騙集團常藉機假冒親朋好友，透過關係降低民眾戒心後託辭借款，若民眾接獲疑似詐騙電話務必加倍警覺，可撥打110電話報案或通報165反詐騙諮詢專線，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」原則，就能破解歹徒詐騙詭計。
 

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