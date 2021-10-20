首屆溫州兩岸青創論壇舉行　台青創客坊落腳鹿城區

▲首屆溫州兩岸青創論壇舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2021溫州首屆兩岸青年創業論壇暨溫州（鹿城）台青創客坊啓動儀式16日在浙江溫州舉行，首屆論壇以「青·共享共融」為主題，包括台協青委會代表、台青企業家及溫州青年企業家代表等共60餘人參與，暢談青年創業機遇與發展。

據了解，溫州（鹿城）台青創客坊期盼成為兩岸創業青年打造「築夢家園」的助推者，透過完善的台青創業管理制度和創業輔導服務團隊，立足於溫州惠台政策，以創造良好的創業環境，讓台灣青年在溫州用其智、得其力、創其物，進一步推動兩岸青年創業創新交流與合作，加強兩岸青年企業家智慧碰撞，發展更多可能性。

在論壇上，在溫州工作及生活9年的台籍教師鍾老師表示，溫州是座有溫度的城市，是台灣青年發展事業、實現夢想的一方熱土，「希望有更多台灣青年來到溫州築夢圓夢。」

首次赴大陸在中國人民大學做交換生的台青范同學認為，作為首批在溫州台青創業基地的實習生，過程中認識不少志同道合的好夥伴，也更加了解溫州對於台灣青年發展的各項優惠政策，「隔離期間受到這裡無微不至的照顧，感覺像回到外婆家，希望能回到這個溫暖的城市，哪怕是盡一點微薄力量，回報這個夏天溫州對我的照顧。」

浙江溫州近年打造「築夢溫州」品牌，構建「創新、服務、就業、文化、居住」五大新生態，全域打造「台青築夢家園」建設，幫助台灣青年來溫尋夢、築夢、圓夢，「好近、好親、好暖心」，讓溫州這座城市在台灣青年中心留下溫暖的底色。

