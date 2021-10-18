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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸民間追溯歷史　各地連線祭祀軒轅黃帝、孔子　　

▲▼2021年黃州仙都祭祀軒轅黃帝、福州連線台南祭孔 。（圖／記者任以芳攝）

▲2021年浙江仙都祭祀軒轅黃帝大典。（圖／縉雲黃帝祠宇提供）

記者任以芳／浙江-福建報導

大陸每年都會舉行祭祀軒轅黃帝，今年由浙江省政府主辦的辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典日前在浙江縉雲黃帝祠宇隆重舉行。受疫情影響，今年活動還是採用「線上線下」方式舉辦，並且結合大陸仙都黃帝祭典網絡祭祀平台，讓所有華人都可以在網上參與獻花、祈福。來自兩岸嘉賓、海外僑胞、社會各界代表等300多人參加現場祭典。

活動當天全體參祭人員肅立，祭典司儀於14日上午9時50分宣布祭典正式開始，9位號手莊嚴嘹亮的5響長號聲拉開序幕，緊接著擊鼓34響、撞鐘15響，代表對中華民族的人文始祖軒轅黃帝的崇敬之情。主祭人盥手後向軒轅黃帝依次敬上高香、敬獻花籃、美酒、恭讀祭文。全體參祭人員向軒轅黃帝行三鞠躬禮，告祭圓滿禮成。

▲▼2021年浙江仙都祭祀軒轅黃帝。（圖／記者任以芳攝）

▲浙江「縉雲軒轅祭典」入選大陸第三批國家級非物質文化遺產代表性名錄。（圖／縉雲黃帝祠宇提供）

與往年相比，今年的仙都黃帝祭典活動規格更高。黃帝文化學術研討活動，邀請大陸專家學者參加，進一步探討黃帝文化的時代內涵。據了解，縉雲縣是大陸唯一以軒轅黃帝名號命名的縣，是「中國南方黃帝祭祀中心」「中國南方黃帝文化輻射中心」和「中國南方黃帝文化研究中心」。

據專家考證，縉雲仙都祭祀軒轅黃帝始於東晉年間，距今已有1600多年的歷史。縉雲於1998年，重建盛唐風貌的黃帝祠宇並恢復公祭軒轅黃帝典禮，此後每年，由麗水市人民政府或縉雲縣人民政府主辦祭祀典禮。2011年，「縉雲軒轅祭典」入選大陸第三批國家級非物質文化遺產代表性名錄，2014年列為批准保留的節慶項目。據悉，浙江縉雲與陝西黃陵、河南新鄭形成三地共祭、層次相當的全大陸軒轅黃帝祭祀格局。

▲▼2021年福州連線台南祭孔 。 。（圖／記者任以芳攝）

▲2021年福州文廟舉行海峽兩岸傳統祭孔大典，外國朋友也參加。（圖／主辦單位提供）

另外，福建省福州文廟昨16日舉行海峽兩岸傳統祭孔典禮禮儀交流，大陸方面除了各界嘉賓、台青、其中，熱愛孔子文化的外國朋友也加入，現場通過視頻觀禮台南孔廟祭孔儀式，兩岸共同表達對孔子的敬意。福州會場祭孔典禮由兩岸來賓代表共同擔任祭祀官，青年學子代表擔任樂禮生，三延鐘鼓，恭獻帛醴，按傳統三獻祭祀流程，圓滿典禮。

「文脈閩都」閩台親緣文脈尋根參訪也於今（17日）舉行，兩岸嘉賓走訪台灣會館、三坊七巷、濂江書院等與台灣儒學文化、書院教育、台灣傳統文化根脈等息息相關的場館，感受福州的歷史文化底蘊，並對兩岸教育歷史文化同根同源有更加深刻的體會。

▼福州連線台南舉行祭孔大典 。（圖／主辦單位提供）

▲▼2021年黃州仙都祭祀軒轅黃帝、福州連線台南祭孔 。（圖／記者任以芳攝）

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