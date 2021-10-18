福州大學119名新生放棄入學　港澳台生佔半數台籍學生共37人

▲福州大學2021學年放棄入學資格本科學生名單，台籍學生有37人。（圖／翻攝福州大學招考中心）

記者魏有德／綜合報導

福州大學9月底公示2021學年放棄入學資格本科學生名單，據名單內容顯示，2021年共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，擬按放棄入學資格處理。名單中，港澳台學生疑受疫情影響佔據名單中近半數，台籍學生則有37人。

▲福州大學。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，福州大學招生考試中心發布《福州大學關於2021年放棄入學資格本科學生名單的公示》，根據教育部《普通高等學校學生管理規定》第三章第一節第八條，及《福州大學學生管理規定》第三章第二節第九條之規定，2021年共有119名本科學生主動申請或未在規定時間內辦理入學相關手續，擬按放棄入學資格處理。

福州大學招考中心表示，放棄入學資格的港澳台考生放棄入學原因有很多，疫情是一個方面，港澳台地區的考生的學校選擇有很多，一個考生可能有幾個大陸學校的招錄申請，「港澳台的招錄名額不佔據學校的招錄名額之中，所以不存在浪費內地招生名額。大陸內地的考生放棄名額的原因有的是因為專業問題，有很多是沒有聯繫上。」

福州大學為福建省唯二「211」重點建設大學之一，創建於1958年，入選首輪「雙一流」建設大專院校名單，目前發展成為一所以工為主、理工結合，理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。