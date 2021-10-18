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中共19屆六中全會11／8日舉行　將審議黨史上第3次歷史決議

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）11月8日至11日在北京舉行。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局今（18）日決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）於11月8日至11日在北京舉行。其中，《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿會依據對外徵求及本次政治局會議討論的意見進行修改後，將決議稿提請十九屆六中全會審議。

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央總書記習近平 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，中共黨史上兩個著名的《歷史決議》分別發生在1945年4月中共6屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》及1981年6月中共11屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，兩份決議皆在中共治理國家面臨「重大轉折時刻」所產生。

第一份《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》在毛澤東的領導下，從1944年5月開始起草，並於1945年通過。內容從「破除教條主義」、「樹立起黨自己的指導思想，真正走獨立自主的道路」及「對國民黨的反共輿論給予有力反擊」三方面著手，完成馬克思主義中國化的歷史性進程。

第二份《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》則是由力主「改革開放」的鄧小平主導，成為建立中國特色社會主義制度的基石，確立國家乃至於經濟建設發展道路。

至於即將審議的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿，則是圍繞共黨百年及中華民族偉大復興的標的，強調繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程，堅持全面從嚴治黨，永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷實現、維護、發展好最廣大人民根本利益，團結帶領全國各族人民不斷為美好生活而奮鬥。

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