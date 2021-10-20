影音國家隊「Taiwan+」砸10億知名度低？李永得：至少給半年時間

▲文化部長李永得談Taiwan+認為，「估計至少給他們半年時間」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／綜合報導

中央社承辦的國際影音串流平台「Taiwan+」一年預算高達10億，在今年8月30正式上線，不過今（20）有立委認為知名度太低、成效不彰，文化部長李永得在接受質詢時也坦言，目前對成績還不夠滿意；而他後續接受媒體訪問表示，「估計至少給他們半年時間」，更提到製作的難度「不是英文好就可以」。

「Taiwan+」被文化部寄望「影音國家隊」重任，在今年8月底開播；而公視也緊接推出「PTS WORLD TAIWAN」英語影音服務，兩平台都被賦予「提升台灣在全球的知名度」的期望。

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今（20）日立法院召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得列席報告，並備質詢。而許多立委也關切「Taiwan+」和公視相關平台的情況，李永得坦言，對於Taiwan+目前還不夠滿意；不過他後續接受媒體堵訪時表示，「估計至少給他們半年時間」。

李永得說，要達到未來設定的指標，影音平台最大的困難，第一個就是人才，因為台灣過去沒有這環境，這個人才「並不是英文好就可以，」還必須要有新聞或節目經驗，同時英文又好。而且所謂對英文好，不是我們一般聽得懂就可以，還要能夠講。

李永得表示，因為過去我們沒有這個環境，所以這次的團隊，有一部分是從國外挖腳，「我認為現在團隊組成是非常優秀且專業，我相信給他們半年時間，一定可以做到大家所期待」。

他認為，做國際影音平台的第二個困難點，是要從台灣推廣向國際，而國際是一個大海，所以必須找到策略、適當的管道，而觀眾目標最重要的還是以外國人為主，現在初步有達到這目標，根據用戶分析，使用者國家有100多個，使用的語言最多是英文，也有日文，英文還是最多，但總之不是中文。

因此李永得認為，Taiwan+有初步的成果，可是數量還不夠，而數量不夠在我們推測，一定就是知名度問題，要怎樣拓展，這兩者要相輔相成。

他也分享「Taiwan+」和公視「PTS WORLD TAIWAN」的不同，指出Taiwan+是以「英文思考」講述台灣故事；公視則是將原有的節目，加上英文字幕，因此兩個不同，但能相輔相成。