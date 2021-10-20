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金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

▲▼吳思瑤提到本屆（45屆）金鼎獎能否增列獎項紀念做家陳柔縉。（圖／記者林育綾攝）

▲吳思瑤提到本屆（第45屆）金鼎獎能否增列獎項紀念做家陳柔縉。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

作家陳柔縉投身臺灣文史寫作30年，不幸日前遭遇車禍不治，享年57歲，也讓文化界一片扼腕和哀悼。而今（20）日立法委員吳思瑤詢問，本屆金鼎獎即將舉行，有沒有可能增列「特別貢獻獎」來紀念她？文化部長李永得表示，由於這屆金鼎獎已進入籌備，可能難以更動和增列，但會以其他方式來紀念她。

陳柔縉長年投身臺灣文史領域，從90年代初期就開始訪談歷史人物，追尋臺灣的舊事，考證物質文明，至今已30年。最為可貴的是，她將這些長期訪談與考證結果，化為平易近人的著作，呈現這些歷史舊事並不只存在於教科書與紀錄文件中，而是曾貼近人們的日常生活，讓讀者對自身周遭的臺灣文史，產生更親切的瞭解與認同，對於臺灣歷史與文化推廣普及有著深刻的影響力。

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遺憾日前遭遇車禍，經住院搶救數天後，仍於18日宣告不治，享年57歲，文壇也一片哀悼。文化部長李永得當時表示，他與陳女士過去同是新聞從業人員，對其《總統的親戚》一書留下深刻印象，此次猝逢變故，令人深感哀思與悼念。

由於陳柔縉生前二度獲得金鼎獎，更是當代文壇書寫常民文史領域的代表性作家，離世後引發文化界扼腕。今（20）日立法院召開教育及文化委員會，立委吳思瑤也提到，本屆金鼎獎有沒有可能增列「特別貢獻獎」來紀念這位作家？李永得表示，由於這屆金鼎獎已進入籌備，可能難以更動或增列項目，但會以另外的場面和方式來紀念她。

第45屆金鼎獎頒獎典禮，訂於11月17日下午2時30分舉行，並將於金鼎獎YouTube頻道直播。典禮後將陸續舉辦20場次線上或實體型態的「金鼎沙龍」，邀請本屆得獎作者暢談創作與出版，並將結合獨立書店、圖書館或文化中心等，線上線下整合辦理推廣活動。相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、粉絲專頁及YouTube頻道。

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