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社會 社會焦點 保障人權

金鼎獎作家遭撞亡　肇事外送員辯：時速僅20！檢方諭令3萬交保

記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

金鼎獎作家陳柔縉15日在被水騎腳踏車時，不幸被後方的賴姓外送員騎車追撞，造成陳女顱內出血，搶救3天後於18日宣告不治，享年57歲。士林地檢署19日會同法醫相驗陳女的死因後，將遺體交還給家屬處理後事，另也傳喚肇事的賴男到案，訊後依過失致死罪諭令其交保3萬元，不過賴男認錯不認罪，強調他當時的時速僅有20公里，但不被檢察官採信，整起事故的相關細節仍有待檢警進一步調查釐清。

▲▼陳柔縉遭追撞身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲金鼎作家陳柔縉遭追撞身亡，士林地檢署19日諭令肇事的賴姓外送員3萬元交保。（圖／記者陳雕文翻攝）

50歲的賴姓外送員，15日傍晚剛送完單準備返回住處，在行經淡水中正東路二段往三芝方向時，卻因為超車不慎，撞上騎著單車行駛在道路右側的陳柔縉，導致陳頭部重創、顱內出血，緊急送往馬偕醫院治療3天後，仍因傷勢過重不幸身亡，而賴男自己僅右手受到擦傷。

▲▼ 陳柔縉遭外送員追撞，目前仍在加護病房觀察中 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲陳柔縉遭外送員追撞，頭部重創搶救3天仍不幸身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，19日士林地檢署會同法醫相驗陳女的死因時，賴男也在一旁陪同，他認錯不認罪，還向檢察官強調，當時他的時速僅有20公里，在超車時不慎撞上騎著腳踏車的陳柔縉，但其說詞不被檢察官採信，整起事件的相關細節仍有待檢警進一步釐清。

陳柔縉出生於雲林，台灣大學法律系司法組畢業，曾任平面媒體政治記者，現為台灣大學新聞研究所兼任副教授、專欄作家，主要著寫人物與日本時代社會生活相關題材，著有《總統的親戚：揭開台灣權貴家族的臍帶與裙帶關係》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《舊日時光》、《人人身上都是一個時代》、《榮町少年走天下：羅福全回憶錄》、《大港的女兒》等。

▲▼ 陳柔縉遭追撞畫面曝 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲陳柔縉遭追撞畫面曝 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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