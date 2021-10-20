民進黨創黨主席是調查局臥底！　施明德證實：他喝酒才有勇氣講

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委黃國書近日坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，引起政壇軒然大波。接著，民進黨前副秘書長林忠正18日在臉書PO文中透露，民進黨某一任主席是調查局派來的臥底；同樣曾擔任民進黨主席的施明德在一場採訪中證實，這位調查局臥底是前主席江鵬堅，他在過世前1年借酒壯膽才說出此事。

▲江鵬堅是民進黨第一任主席。（圖／翻攝自民進黨臉書）

民進黨立委黃國書被爆出就讀大學時，在戒嚴時期當過情治單位的線民，因而遭新潮流除名，他17日坦承的確曾當過線民，並自行宣布退黨，不再尋求連任。消息傳開後，掀起政壇人士熱議，藍綠雙方更是隔空展開攻防戰，國民黨批評這是以轉型正義之名行鬥爭之實。

接著，民進黨前副秘書長林忠正18日在臉書PO文中又拋出一枚震撼彈，他聲稱，親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

林忠正說，其實這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種「黑道」世界，就永遠脫離不了，更何況弄一個叛亂犯，就可以用威脅和刑求泡製一群叛亂犯，不但有高額獎金可領，又可以分到受害人的三、四成的家產，無德的小人當然趨之若鶩。

▲施明德稱江鵬堅借酒壯膽，說出自己是調查局臥底的事。（資料照／記者林銘翰攝）

對此，民進黨前主席施明德接受《新頭殼》採訪時證實，這位調查局臥底就是前主席江鵬堅，江在過世前1年請他到日本料理店吃飯，說是有要緊的事情要講、要有些勇氣等等，喝完酒之後便說出自己是調查局訓練班出身的人，是正式人員；不過，施明德強調江鵬堅從未害過任何人，這件事跟黃國書也不一樣，畢竟江是自行坦承，不能當成線民看待。

至於江鵬堅擔任主席期間是否仍在繼續蒐集情資，施明德表示並不清楚。而報導傳到PTT之後，迅速掀起網友們熱議，「江鵬堅在民進黨內形象好像不錯啊」、「民進黨就蔣幫忙創的啊」、「民進黨當初本來就是從一堆國民黨員開始的」、「難怪民進黨越來越國民黨化不是沒有道理」、「好想笑喔，主席就是內鬼」。

▼PTT網友討論。（圖／翻攝自PTT）