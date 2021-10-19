　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

▲▼新北市議員參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）

▲投入新北市土城、樹林、三峽、鶯歌議員選戰的卓冠廷。（資料照／卓冠廷提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，引起政壇軒然大波。對於轉型正義的議題，新北市議員參選人卓冠廷19日表示，令人憤怒的是，「轉型正義」竟然又淪為國民黨攻擊的箭靶，扣上清算的帽子。

卓冠廷表示，轉型正義伴隨悲傷，即便如此仍要追求真相，黨內線民曝光，大家無不悲傷、震驚，但令人憤怒的是，「轉型正義」竟然又淪為國民黨攻擊的箭靶，扣上清算鬥爭的帽子，好像國民黨只要對著民進黨叫罵，大家就會自動忘記當年佈建線人的，就是國民黨。

卓冠廷說，轉型正義的課題，不是只限於民進黨的課題，只是當年被害的人，多是當時追求民主的民進黨前輩們，轉型正義，應當是整個社會的課題，而德國就有前例。

「德國也經歷過檔案差點銷毀的危機」。卓冠廷說，他在2017年到德國考察時，去參觀了柏林圍牆和「史塔西 Stasi」——東德的國家安全部，從東德垮台、東西德合併之後，德國所進行的轉型正義過程中，確實有許多台灣可以借鏡的地方。

卓冠廷指出，東德統治的40多年間，總共有60萬的線民，和25萬的正職情治人員，累積的情報資料總計有180公里長，是那麼龐大，東德垮台的時候，人民發現各地警察、政府機關在焚燒資料，便衝進去這些機關，阻止他們銷毀過去40年來對人民掌控的資料檔案。

「德國當然也經歷過公開政治檔案的爭取」。卓冠廷指出，當時的西德政府，面對東德這些資料，原本是打算封存，不願公開的，是東德人民基於要求真相和平反，強烈要求公開檔案，發動絕食抗議，才改變德國政府的態度，在1991年通過《政治警察檔案法》，讓民眾得以取得當年政治警察對他們搜集的檔案副本，甚至可要求取得監視他們人的姓名。

他說，除了180公里長的檔案之外，東德從黨中央、各地支部、國家機構，總長42公里的東德政府檔案也陸續解密。從1990年開始到2005年，德國也藉由轉型正義的檔案公開作為公務員除污、檢驗候選人的重要基礎。

對此，卓冠廷認為，台灣與德國不同但仍然是追求真相，然而，轉型正義也是需要整個社會氛圍和民氣來推動的，台灣民主化的過程中，有血有淚，然而威權政黨不是直接被推翻，而是透過民主手段轉移，當然也不會有像東德或其他鐵幕國家所經歷過的徹底清算。

卓冠廷認為，傷害仍然存在，只有還原歷史真相，才有機會真的去和解，國民黨作為當年威權統治的執政黨，也應當懷有一個抱歉懺悔的態度，絕對不是像現在這種叫囂、看好戲、一副事不關己的態度。

卓冠廷說，如果有些人認為，過去已是過去，那何必畏懼真相大白？如果有些人認為，過去至今還跨不過去，那為何不能還他一個真相？

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
無照屁孩辱警嗆「新來菜鳥」！秒被壓制狂求饒　畫面曝光
金老佛爺術前「鼻子一坨」舊照曝光　公開整形總花費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大支力挺「玻璃心」　焦糖陳嘉行：辱華是早辱早自由

任內死百人！賴士葆問「政治責任呢？」蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

刪Q案倒數4天　疾管署：1171名選務人員已打完疫苗

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒：沒住過我們的家鄉卻想當主人

國民黨推「刪Q快訊」　怒轟陳柏惟：選前苦肉記、選後就囂張

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯得神諭：國共聯合欺壓3Q

洪慈庸力挺陳柏惟　「別讓年輕人輸給現實資源、家族勢力」

「要演去電視演」　刪Q總部：陳柏惟花87小時上節目、20小時質詢

侯友宜不放棄虎豹潭失聯女童　「鞋子還在等小主人回來」

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

尋獲劉小妹鞋子...爸爸看見淚崩　還原事發經過：小孩從眼前漂走

金宣虎遭爆「逼墮胎.雙面人」人設崩塌 公司搞消失2天..曖昧回應：很抱歉

大支力挺「玻璃心」　焦糖陳嘉行：辱華是早辱早自由

任內死百人！賴士葆問「政治責任呢？」蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

刪Q案倒數4天　疾管署：1171名選務人員已打完疫苗

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒：沒住過我們的家鄉卻想當主人

國民黨推「刪Q快訊」　怒轟陳柏惟：選前苦肉記、選後就囂張

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯得神諭：國共聯合欺壓3Q

洪慈庸力挺陳柏惟　「別讓年輕人輸給現實資源、家族勢力」

「要演去電視演」　刪Q總部：陳柏惟花87小時上節目、20小時質詢

侯友宜不放棄虎豹潭失聯女童　「鞋子還在等小主人回來」

吃火鍋3170！她用「五倍券＋現金」被拒找零　網：去年的蠢事又來

精障犯罪修法夜戰6小時　法務部、司法院終達「暫行安置」共識

宜蘭「行刑式3槍」22歲男慘死　檢方對開槍男聲押禁見

65歲清潔員「自學電腦」畫台北溝渠圖　精細到水利處都來學

大鬼湖登山團1死1傷　領隊「無證照」也未幫團員保險

遊客玩吊鋼絲墜河溺斃！泡水3小時才被救　家屬怒：只有2個賣票的

日本本州、北海道之間被穿越！　中俄10軍艦高調通過「津輕海峽」

熱氣球升空「離奇吊掛1人」！他從100m高空重砸車頂　驚悚影片曝

影／淘汰不適任法官、檢察官　翻轉司法官養成教育｜行動法庭 第143集 完整版｜尤伯祥 柯宜汾 2021.10.19

裘莉五孩全出動！穿媽奧斯卡戰袍走紅談　網笑：一家就能演永恆族

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

政治熱門新聞

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

國民黨推「刪Q快訊」　怒轟陳柏惟：選前苦肉記、選後就囂張

刪Q案倒數4天　疾管署：選務人員已打完疫苗

虎豹潭2女童失聯　侯友宜：伯伯不會放棄

在國民黨部發10%現金回饋　雲林縣府回應

快訊／軍公教加薪　蘇貞昌：明年1月前確定

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒發聲

「要演去電視演」　刪Q總部：陳柏惟花87小時上節目、20小時質詢

更多熱門

相關新聞

「保衛自己國家沒有錯」　卓冠廷籲藍營：別恐嚇人民

「保衛自己國家沒有錯」　卓冠廷籲藍營：別恐嚇人民

投入新北土城、樹林、三峽、鶯歌議員選戰的卓冠廷17日透過臉書指出，保護自己的國家天經地義，卻有人從頭唱衰到尾。他呼籲，各黨各派，在內對內政可以有不同立場、可以辯論，但對外當然要團結一致，他拜託藍營不用再恐嚇人民。

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／林佳龍愛將卓冠廷宣布參選新北議員　爭取替土樹三鶯服務

快訊／林佳龍愛將卓冠廷宣布參選新北議員　爭取替土樹三鶯服務

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

卓冠廷：共軍5天150架擾台有2目的

卓冠廷：共軍5天150架擾台有2目的

關鍵字：

卓冠廷

讀者迴響

熱門新聞

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

小嫻雞翅爆單「還在煮9月訂單」！金剛道歉：已經很努力

金宣虎公司神隱「爆陰謀論」韓媒揭：合約9月就到期

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

身體狂冒「詭異瘀青」　醫驚揭2警訊：恐是肝臟出問題

久等了！一蘭拉麵台中店掛上招牌

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面