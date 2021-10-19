卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

▲投入新北市土城、樹林、三峽、鶯歌議員選戰的卓冠廷。（資料照／卓冠廷提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，引起政壇軒然大波。對於轉型正義的議題，新北市議員參選人卓冠廷19日表示，令人憤怒的是，「轉型正義」竟然又淪為國民黨攻擊的箭靶，扣上清算的帽子。

卓冠廷表示，轉型正義伴隨悲傷，即便如此仍要追求真相，黨內線民曝光，大家無不悲傷、震驚，但令人憤怒的是，「轉型正義」竟然又淪為國民黨攻擊的箭靶，扣上清算鬥爭的帽子，好像國民黨只要對著民進黨叫罵，大家就會自動忘記當年佈建線人的，就是國民黨。

卓冠廷說，轉型正義的課題，不是只限於民進黨的課題，只是當年被害的人，多是當時追求民主的民進黨前輩們，轉型正義，應當是整個社會的課題，而德國就有前例。

「德國也經歷過檔案差點銷毀的危機」。卓冠廷說，他在2017年到德國考察時，去參觀了柏林圍牆和「史塔西 Stasi」——東德的國家安全部，從東德垮台、東西德合併之後，德國所進行的轉型正義過程中，確實有許多台灣可以借鏡的地方。

卓冠廷指出，東德統治的40多年間，總共有60萬的線民，和25萬的正職情治人員，累積的情報資料總計有180公里長，是那麼龐大，東德垮台的時候，人民發現各地警察、政府機關在焚燒資料，便衝進去這些機關，阻止他們銷毀過去40年來對人民掌控的資料檔案。

「德國當然也經歷過公開政治檔案的爭取」。卓冠廷指出，當時的西德政府，面對東德這些資料，原本是打算封存，不願公開的，是東德人民基於要求真相和平反，強烈要求公開檔案，發動絕食抗議，才改變德國政府的態度，在1991年通過《政治警察檔案法》，讓民眾得以取得當年政治警察對他們搜集的檔案副本，甚至可要求取得監視他們人的姓名。

他說，除了180公里長的檔案之外，東德從黨中央、各地支部、國家機構，總長42公里的東德政府檔案也陸續解密。從1990年開始到2005年，德國也藉由轉型正義的檔案公開作為公務員除污、檢驗候選人的重要基礎。

對此，卓冠廷認為，台灣與德國不同但仍然是追求真相，然而，轉型正義也是需要整個社會氛圍和民氣來推動的，台灣民主化的過程中，有血有淚，然而威權政黨不是直接被推翻，而是透過民主手段轉移，當然也不會有像東德或其他鐵幕國家所經歷過的徹底清算。

卓冠廷認為，傷害仍然存在，只有還原歷史真相，才有機會真的去和解，國民黨作為當年威權統治的執政黨，也應當懷有一個抱歉懺悔的態度，絕對不是像現在這種叫囂、看好戲、一副事不關己的態度。

卓冠廷說，如果有些人認為，過去已是過去，那何必畏懼真相大白？如果有些人認為，過去至今還跨不過去，那為何不能還他一個真相？