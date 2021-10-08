　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

▲▼卓冠廷回應稱，海水採礦投資案早已終止。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲前台中新聞局長卓冠廷。（資料照／記者李忠憲翻攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨近日積極推動罷免台灣基進黨立委陳柏惟，並翻出他過往黑歷史潑髒水，台中前新聞局長卓冠廷8日翻出法院判決書，發現前台中區域立委的顏寬恆，在23歲時，其父親顏清標就用特別費上有女陪侍的酒店，服務處還是黑道交付贖金的地方，經營的檳榔攤也是犯嫌放槍的地方。

卓冠廷表示，罷免不該變成霸凌，國民黨地方惡霸及權貴黑金才是最該被台灣人淘汰的。他說，國民黨極盡所能炒作陳柏惟的過往點滴，進行人格攻擊，為了罷免這位「做台灣的工，走台灣的路」的立委，已經到了荒腔走板的地步。

卓冠廷指出，國民黨惡權貴和地方勢力，用「黑歷史」與「錢」來攻擊陳柏惟，只會喚醒台灣人的記憶，記得當年國民黨權貴與惡霸黑金有多嚴重。

卓冠廷也翻出公開的法院的判決書，找到顏寬恆的黑歷史。他指出，2000年顏清標擔任台中市議會議長時，違法使用特別費支付有女陪侍酒店的費用，當時年僅23歲的顏寬恆，還跟著爸爸一起用公費上酒店。

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／記者陶本和攝）

▲前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）

卓冠廷表示，顏清山擄人勒贖案中，顏寬恆服務處變成黑道在交付贖金的地方；顏寬恆自己經營的檳榔攤，是黃清火殺人未遂案中，犯嫌放槍枝的地方；顏家服務處幹部，長期以來用顏家的名氣在脅迫地方，證據在司法判決裡都有。

此外，卓冠廷表示，今天還冒出連勝文的前發言人，質疑陳柏惟增加411萬元存款。他說，別忘了，連勝文家族三代公務員，卻能累積出超過300億元的資產，厲害到登上富比世，連勝文自己2014年財產申報財產1.38億元，住帝寶，當大家都忘了？

卓冠廷表示，陳柏惟很快就出來說明白，若扣掉立委選舉補助款330萬，自己存款不到百萬，和光存款就有1.4億元的顏寬恆相比、和住帝寶開保時捷休旅車的連勝文相比，陳柏惟擁有過的一台Fit小車、一間500萬元的公寓，都是他自己打拼來的。

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／記者陶本和攝）

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／記者陶本和攝）

最後，卓冠廷說，國民黨也不需要拿「加油」做文章，說一句加油支持陳柏惟，是因為他「盡忠職守，問心無愧」，是出席率100%的認真優秀立委，推進地方184場會勘，及地方建設，舉辦172次地方公益活動，上任以來選服跟陳情案多達點2610件。

卓冠廷表示，這次懇請大家要守住陳柏惟，不只是「反惡罷」，更是反黑金復辟，正如陳柏惟在罷免答辯書中説的「我們支持的是台灣、是民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。」

▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／記者陶本和攝）

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
丁特《天堂M》砸百萬GG槓橘子　官方沉默一個月回應了
「5生肖」運勢暴漲！　財運、桃花旺到不行
鋼盔炸到變形！陸軍2士官受傷原因曝　他們疑「玩笑鬧大了」
卓冠廷挺陳柏惟　翻顏家黑歷史反擊了
她喝「燃脂神湯10天」驚人成果曝　55萬網暴動：竟然不會餓
雙十連假買爆！　NIKE、Adidas優惠折扣一次看
超巨「圓規」不排除侵台！最新路徑大拐彎　水炸全台恐豪雨等級以

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗君開Podcast節目　邀鍾明軒、唐綺陽深入「聊自由」

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

賴清德出席玉山論壇　教你「玉山」布農族語這樣說

高嘉瑜外婆今出院！打第2劑莫德納後出現血栓　她報喜：還認得我

朱立倫、馬英九將出席總統府國慶大會　藉行動凸顯中華民國

快訊／北市出現首例施打BNT併發心肌炎案例　目前康復出院

「20008➝25250元」基本工資連6漲　蔡英文：政府照顧每一位勞工

駐法代表處更名「台灣」？　法國參議員：將提出建議

基本工資連6年調漲　民進黨：兌現蔡英文承諾

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

鄭麗君開Podcast節目　邀鍾明軒、唐綺陽深入「聊自由」

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

賴清德出席玉山論壇　教你「玉山」布農族語這樣說

高嘉瑜外婆今出院！打第2劑莫德納後出現血栓　她報喜：還認得我

朱立倫、馬英九將出席總統府國慶大會　藉行動凸顯中華民國

快訊／北市出現首例施打BNT併發心肌炎案例　目前康復出院

「20008➝25250元」基本工資連6漲　蔡英文：政府照顧每一位勞工

駐法代表處更名「台灣」？　法國參議員：將提出建議

基本工資連6年調漲　民進黨：兌現蔡英文承諾

57歲詹惟中算出有自己有「血光之災」　突認：選好遺照、靈堂細節

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園　堅信「他們不可能丟掉我」

「國民婆婆」鍾欣凌太夯！路上猛男求合照　拍完一句大實話她愣住

美國就業增長不如預期但「能源股帶動」　美股早盤開高

淡水漁人碼頭煙火秀9日璀璨登場　防疫措施、交通資訊一次看

千萬精子勇闖輸卵管　總裁畫家創「生命之樹」盼帶好孕氣

減肥不吃澱粉！OL失眠「飆罵老闆3分鐘」　營養師驚曝超慘下場

聯電獲綠色化學應用及創新獎　自組消防隊同獲個人獎

公開號召！台中人心中最強伴手禮　網路徵件起跑

鳳梨兒時嫩照曝光！　「清秀模樣」根本乖乖牌…網吐槽：怎變安捏

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風、麻仔台

蘇貞昌曝光　110萬劑莫德納起飛畫面

陳柏惟綠營加油團跑光　涉賭解釋文好冷清

否認賭博　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

快訊／主計長「蚵仔麵線20元」被罵翻　改口：沒聽到蚵仔以為只有麵線

快訊／陳柏惟再扯：湯姆熊也有可能有人賭博啊

陳柏惟直播解釋441萬存款來源：被連勝文辦公室質疑「感覺很特殊」

稱蚵仔麵線1碗20元惹議　朱澤民財產申報曝

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

不只蚵仔麵線一碗20元　主計長3金句曝

快訊／北市出現首例施打BNT併發心肌炎案例

國慶大典預演20張圖一次看！　雄三、劍二飛彈車、F16V全登場

主計長3大驚世語錄！曾回「我不吃滷肉飯」

研究生打高端昏迷22天　父淚訴：政府不聞不問

更多熱門

相關新聞

卓冠廷：共軍5天150架擾台有2目的

卓冠廷：共軍5天150架擾台有2目的

針對中國5天派遣150架次軍機擾台，台灣智庫民調中心主任卓冠廷7日認為，中共正面臨國內缺電、限電的能源危機，以及恆大破產的經濟問題，不把力氣放在內政，拉高對台壓迫，有二目的，一是轉移國內壓力，二是向美方施壓。

林佳龍出征新北？　他：侯友宜強只是現在

林佳龍出征新北？　他：侯友宜強只是現在

藍營嘲諷塔綠班、射死穿綠衣的人　卓冠廷：不該人身攻擊博取聲量

藍營嘲諷塔綠班、射死穿綠衣的人　卓冠廷：不該人身攻擊博取聲量

台灣、中國都申請加入CPTPP　他分析：中國戰狼可能踢到鐵板

台灣、中國都申請加入CPTPP　他分析：中國戰狼可能踢到鐵板

入CPTPP前先面對核食談判　鄭運鵬：應承擔執政成本

入CPTPP前先面對核食談判　鄭運鵬：應承擔執政成本

關鍵字：

卓冠廷

讀者迴響

熱門新聞

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

更多

最夯影音

更多
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面