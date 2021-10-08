卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

▲前台中新聞局長卓冠廷。（資料照／記者李忠憲翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨近日積極推動罷免台灣基進黨立委陳柏惟，並翻出他過往黑歷史潑髒水，台中前新聞局長卓冠廷8日翻出法院判決書，發現前台中區域立委的顏寬恆，在23歲時，其父親顏清標就用特別費上有女陪侍的酒店，服務處還是黑道交付贖金的地方，經營的檳榔攤也是犯嫌放槍的地方。

卓冠廷表示，罷免不該變成霸凌，國民黨地方惡霸及權貴黑金才是最該被台灣人淘汰的。他說，國民黨極盡所能炒作陳柏惟的過往點滴，進行人格攻擊，為了罷免這位「做台灣的工，走台灣的路」的立委，已經到了荒腔走板的地步。

卓冠廷指出，國民黨惡權貴和地方勢力，用「黑歷史」與「錢」來攻擊陳柏惟，只會喚醒台灣人的記憶，記得當年國民黨權貴與惡霸黑金有多嚴重。

卓冠廷也翻出公開的法院的判決書，找到顏寬恆的黑歷史。他指出，2000年顏清標擔任台中市議會議長時，違法使用特別費支付有女陪侍酒店的費用，當時年僅23歲的顏寬恆，還跟著爸爸一起用公費上酒店。

▲前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）



卓冠廷表示，顏清山擄人勒贖案中，顏寬恆服務處變成黑道在交付贖金的地方；顏寬恆自己經營的檳榔攤，是黃清火殺人未遂案中，犯嫌放槍枝的地方；顏家服務處幹部，長期以來用顏家的名氣在脅迫地方，證據在司法判決裡都有。

此外，卓冠廷表示，今天還冒出連勝文的前發言人，質疑陳柏惟增加411萬元存款。他說，別忘了，連勝文家族三代公務員，卻能累積出超過300億元的資產，厲害到登上富比世，連勝文自己2014年財產申報財產1.38億元，住帝寶，當大家都忘了？

卓冠廷表示，陳柏惟很快就出來說明白，若扣掉立委選舉補助款330萬，自己存款不到百萬，和光存款就有1.4億元的顏寬恆相比、和住帝寶開保時捷休旅車的連勝文相比，陳柏惟擁有過的一台Fit小車、一間500萬元的公寓，都是他自己打拼來的。

▲▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）



最後，卓冠廷說，國民黨也不需要拿「加油」做文章，說一句加油支持陳柏惟，是因為他「盡忠職守，問心無愧」，是出席率100%的認真優秀立委，推進地方184場會勘，及地方建設，舉辦172次地方公益活動，上任以來選服跟陳情案多達點2610件。

卓冠廷表示，這次懇請大家要守住陳柏惟，不只是「反惡罷」，更是反黑金復辟，正如陳柏惟在罷免答辯書中説的「我們支持的是台灣、是民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。」

▼前台中新聞局長卓冠廷翻出公開的法院判決書，揭顏家黑歷史反擊國民黨對陳柏惟潑髒水。（圖／卓冠廷臉書）

