「保衛自己國家沒有錯」　卓冠廷籲藍營：別恐嚇人民、唱衰台灣

▲新北市議員參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷提供）



記者陶本和／台北報導

投入新北土城、樹林、三峽、鶯歌議員選戰的卓冠廷17日透過臉書指出，保護自己的國家天經地義，卻有人從頭唱衰到尾。他呼籲，各黨各派，在內對內政可以有不同立場、可以辯論，但對外當然要團結一致，他拜託藍營不用再恐嚇人民。

「保護自己的國家天經地義，但卻有人從頭唱衰到尾」。卓冠廷分享他在政論節目的談話，他指出，當外交部長吳釗燮表示，「台灣會堅決抵抗中國入侵」時，國民黨一時之間湧現許多前總統馬英九「首戰即終戰」的言論。

卓冠廷舉例，好比國民黨立委吳斯懷說，「保證美國絕對不會來」；國民黨立委葉毓蘭也說，「這是把台灣推向戰爭」；前國民黨立委孫大千則，「吳部長是在挑釁生事」；而國民黨前主席洪秀柱則認為，「這是台灣硬插一腳自找麻煩」。

卓冠廷說，他很困惑，中共軍事擴張的野心，在國民黨的眼裡竟然是台灣自找的？請問當一個國家虎視眈眈，保護自己錯了嗎？難道直接輸誠才是對的嗎？

「中共戰狼和對外擴張的野心，早已引起各國的反感和擔憂」。卓冠廷指出，不止美國，日本新任首相岸田文雄從前原是鴿派，也在競選時轉而對中強硬，台灣位處印太第一島鏈重要樞紐，人家也會擔心自己的經濟命脈受到影響。

卓冠廷表示，各黨各派，在內對內政可以有不同立場可以辯論，但對外當然要團結一致，拜託真的不用再恐嚇人民、唱衰台灣，面對惡霸侵犯，保護自己沒有錯。