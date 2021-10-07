「共軍5天150架擾台有2目的」　卓冠廷：轉移國內壓力、向美施壓

▲共軍蘇愷30擾台。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國5天派遣150架次軍機擾台，台灣智庫民調中心主任卓冠廷7日認為，中共正面臨國內缺電、限電的能源危機，以及恆大破產的經濟問題，不把力氣放在內政，拉高對台壓迫，有二目的，一是轉移國內壓力，二是向美方施壓。

卓冠廷指出，雙十國慶將至，共軍破紀錄5天150架次軍機擾台，已經嚴重迫害區域和平穩定，引起全球關注，美國、德國、澳洲都對中共挑釁翰軍事壓迫給予譴責。

卓冠廷認為，對岸正面對國內缺電、限電的能源危機，以及恆大破產的經濟危機，北京政府不把力氣放在處理內政問題，而是拉高對台軍事壓迫，目的有二，其一是轉移國內壓力，其二是向美國施壓。

卓冠廷指出，美國國務院「強烈敦促」北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣外，總統蔡英文也在民進黨中常會上「撂重話」，正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火，因為中國的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定。

卓冠廷指出，國防部長邱國正也在國會表示，國軍持續關注擾台的共機軌跡，國軍會在自我克制下，遵守不發動「第一擊」的原則，做好本務工作。

卓冠廷認為，台灣人必須有捍衛自己家園的決心，中共對台灣施加的軍事壓力，正式督促我們做好戰備準備的動力。他強調，台灣面對威脅，絕不能膽怯、軟弱，世界各國重視台海的區域和平與安全，面對中共的挑釁，同樣不能退縮。