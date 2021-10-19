民進黨前主席遭爆是「調查局線民」　他估：100人就有一個抓耙仔

▲民進黨舉行線上中常會。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書近日被揭露，從學生時期被迫擔任國民黨執政下，情治單位的線民。民進黨前副秘書長林忠正18日深夜在臉書揭露，某位已辭世創黨主席，是調查局派到黨外臥底的工作人員。

林忠正表示，台灣從2000年第一次政黨輪替以來，已經足足20年，但國民黨如何操作情治系統的高壓統治，仍然是機密，國民黨和情治系統依然用盡洪荒之力，保護白色恐佈的加害人。

林忠正指出，國民黨是白色恐怖統治的主角，當然不希望自己殘害人民的事實完全被揭露，另外一個重要因素就是不少當年的抓耙仔仍然擔任政府高官和政治領袖。

林忠正說，1980年代八大情治系統中，單單調查局就養了三、四萬缐民，那麼當時最大的情治機關警備總司令部又佈建了多少缐民？還有國防部情報局、國防部憲兵司令部調查組、國防部總政治作戰部、中國國民黨大陸工作會、內政部警政署、國家安全局等，都養有線民。

他認為，如果再加上許許多多被國民黨洗腦的愛國份子或因利益、恩怨情仇而主動加入檢舉的人，在戒嚴時代整個高壓統治的「在職」線民很可能隨時都有10萬人上下，換句話說，每100個成年人就可能有一個抓耙仔。

林忠正表示，他親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員。他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

林忠正說，其實這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種「黑道」世界，就永遠脫離不了，更何況弄一個叛亂犯，就可以用威脅和刑求泡製一群叛亂犯，不但有高額獎金可領，又可以分到受害人的三、四成的家產，無德的小人當然趨之若鶩。