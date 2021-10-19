　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨前主席遭爆是「調查局線民」　他估：100人就有一個抓耙仔

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉行線上中常會。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書近日被揭露，從學生時期被迫擔任國民黨執政下，情治單位的線民。民進黨前副秘書長林忠正18日深夜在臉書揭露，某位已辭世創黨主席，是調查局派到黨外臥底的工作人員。

林忠正表示，台灣從2000年第一次政黨輪替以來，已經足足20年，但國民黨如何操作情治系統的高壓統治，仍然是機密，國民黨和情治系統依然用盡洪荒之力，保護白色恐佈的加害人。

林忠正指出，國民黨是白色恐怖統治的主角，當然不希望自己殘害人民的事實完全被揭露，另外一個重要因素就是不少當年的抓耙仔仍然擔任政府高官和政治領袖。

林忠正說，1980年代八大情治系統中，單單調查局就養了三、四萬缐民，那麼當時最大的情治機關警備總司令部又佈建了多少缐民？還有國防部情報局、國防部憲兵司令部調查組、國防部總政治作戰部、中國國民黨大陸工作會、內政部警政署、國家安全局等，都養有線民。

他認為，如果再加上許許多多被國民黨洗腦的愛國份子或因利益、恩怨情仇而主動加入檢舉的人，在戒嚴時代整個高壓統治的「在職」線民很可能隨時都有10萬人上下，換句話說，每100個成年人就可能有一個抓耙仔。

林忠正表示，他親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員。他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

林忠正說，其實這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種「黑道」世界，就永遠脫離不了，更何況弄一個叛亂犯，就可以用威脅和刑求泡製一群叛亂犯，不但有高額獎金可領，又可以分到受害人的三、四成的家產，無德的小人當然趨之若鶩。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
男童名字有19單詞　申請出生證明慘被拒
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪慈庸力挺陳柏惟　「別讓年輕人輸給現實資源、家族勢力」

「要演去電視演」　刪Q總部：陳柏惟花87小時上節目、20小時質詢

虎豹潭2女童失聯　侯友宜：妹妹妳放心！伯伯不會放棄

哈佛棄北京「改攜手台大設台北學院」　AIT：期待更多這樣的合作

柯文哲譴責小玉換臉A片　挺修法「打擊假訊息是每個人的責任」

刪Q投票倒數　北市議員挺陳柏惟籲青年返鄉投票

指揮中心認可大陸2款疫苗　台商盼「縮短隔離期」返台過年

網紅涉偷臉賣謎片　綠委串連換頭貼「我的臉我做主」拒數位性暴力

浮洲合宜住宅法拍涉「假債權真買賣」　監察院糾正內政部、國發會

葉毓蘭以李應元健康嘲諷謝志偉　民進黨痛斥：完全喪失人性

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

洪慈庸力挺陳柏惟　「別讓年輕人輸給現實資源、家族勢力」

「要演去電視演」　刪Q總部：陳柏惟花87小時上節目、20小時質詢

虎豹潭2女童失聯　侯友宜：妹妹妳放心！伯伯不會放棄

哈佛棄北京「改攜手台大設台北學院」　AIT：期待更多這樣的合作

柯文哲譴責小玉換臉A片　挺修法「打擊假訊息是每個人的責任」

刪Q投票倒數　北市議員挺陳柏惟籲青年返鄉投票

指揮中心認可大陸2款疫苗　台商盼「縮短隔離期」返台過年

網紅涉偷臉賣謎片　綠委串連換頭貼「我的臉我做主」拒數位性暴力

浮洲合宜住宅法拍涉「假債權真買賣」　監察院糾正內政部、國發會

葉毓蘭以李應元健康嘲諷謝志偉　民進黨痛斥：完全喪失人性

短腿集團出巡！曼赤肯貓「犬化」速度過快　柯基傻眼趕進度

日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐…網友狂推：真國民女神

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

政治熱門新聞

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

新北+1「位在板橋」　7月打過莫德納、感染源不明

快訊／軍公教加薪　蘇貞昌：明年1月前確定

快訊／「神力女超人」出線　許淑華獲國民黨提名2022南投縣長

快訊／小玉涉販賣「變臉謎片」牟利　法務部1個月內提草案

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒發聲

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉

蔡英文慰問家屬被消音　他：這就是和馬英九的差別

新北通報接種AZ添3死　男打完第二劑後意識模糊搶救不治

被小玉做成A片PTT檢討黃捷：洗韓導圖都沒被告

《天下》2021縣市長滿意度調查　潘孟安連霸

蘇揆苗栗補助13億　隔音差當場唸建築師

黃捷未默哀46死　他：罷免不通過的結果

更多熱門

相關新聞

民進黨感謝WMA　陸諷「自欺欺人」

民進黨感謝WMA　陸諷「自欺欺人」

世界醫師會(WMA)以91:16通過「支持台灣以觀察員身份參與世界衛生組織(WHO)及相關機制」決議文修正案，並且否決中國的「取消提案」，民進黨立刻表示感謝對台灣的支持。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（19日）回應，「民進黨當局只能是自欺欺人，圖謀不會得逞。」

在國民黨部發10%現金回饋　雲林縣府回應

在國民黨部發10%現金回饋　雲林縣府回應

林為洲：不清楚自己當年是否也被監控

林為洲：不清楚自己當年是否也被監控

美前國務卿稱國民黨可被中共搖控　黃暐瀚：朱立倫應召開國際記者會

美前國務卿稱國民黨可被中共搖控　黃暐瀚：朱立倫應召開國際記者會

批民進黨藉黃國書消費國民黨　羅智強：蔡英文也喝威權政黨奶水長大

批民進黨藉黃國書消費國民黨　羅智強：蔡英文也喝威權政黨奶水長大

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面