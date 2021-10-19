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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨藉黃國書消費國民黨　羅智強：蔡英文也喝威權政黨奶水長大

▲▼ 民進黨立委黃國書 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委黃國書。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書就讀大學時，在戒嚴時期當過情治單位的線民，因而遭新潮流除名，他坦承此事，同時宣布退黨並不再連任。台北市議員羅智強表示，民進黨大肆炒作黃國書線民事件，又想要消費國民黨30年是威權政黨的老哏，「但要討罪，先去找佔盡威權國民黨好處的蔡英文去！」

羅智強指出，情治單位養政治線民滲透在野，正是威權時代國民黨受人詬病非議之處，所以國民黨下台了，而事實上，威權時代滲透在民進黨裡的線民，黃國書只是小咖中的小咖，更不用說，誰知道是不是還有許多現在位居要津者，以前就是國民黨的眼線，「完全執政資料完全掌握，為什麼只公布黃國書，其他的人都塗白藏起來？」

羅智強表示，說穿了，就是一個「立可白」式的雙標把戲，民進黨想鬥爭誰，想搶誰的位子就把那個名字公布出來、想保護誰，就用「立可白」把名字蓋起來，有本事，把威權國民黨放進民進黨的線民通通公布，「讓他們一起見光死！」

羅智強指出，總統蔡英文就是喝著威權國民黨奶水長大的政治權貴，在國民黨威權時代，被重點栽培，一路享受黨國給她的榮華富貴，蔡英文在享受威權國民黨的好處時，從沒說過一句批判威權的話，她在2016年甚至還留下一句名言，「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」

對於蔡英文轉投民進黨，羅智強表示，等到國民黨失去政權，蔡英文是第一個跳船投靠民進黨的政治菁英，說穿了就是十足的政治投機份子，而她心中最緬懷的正是威權的國民黨，關掉中天新聞台、把城中城受害者家屬的聲音消音、把監察院變成東廠、閹割公投、用社會秩序維護法到處查人民水表，「蔡英文所有的作為，都在打造一個號稱民主卻反民主的新威權政黨。」

對於威權時期的國民黨，羅智強指出，政黨就像一道河流，30年前的國民黨和30年後的國民黨，雖然名字一樣是中國國民黨，但河流裡的水卻早已不同，經過三次政黨輪替，國民黨早已成為民主政黨，「要問30年前國民黨的威權之罪，去向得過國民黨威權好處的蔡英文去討去！」

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